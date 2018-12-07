Yatırımcısına en çok borsa kaybettirdi

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Kasım ayı verilerine göre aylık en yüksek reel getiriyi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sağladı. Tahvil ve bonolar; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12.34, Tüketici Fiyat Endeksi'yle (TÜFE) indirgendiğinde ise yüzde 11.10 oranında kazanç sağladı. Bu getiriyi, yüksek faiz oranları sağladı.

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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4.22 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.78 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 5.17, dolar yüzde 5.83 ve euro yüzde 6.88 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3.06 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0.33, külçe altın yüzde 6.22, Amerikan Doları yüzde 6.87 ve euro yüzde 7.91 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.39 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.58 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK VE YILLIK VERİLER

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.88 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.43 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.05, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19.53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Amerikan Doları'nda gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.49 oranında en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.35 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37.32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28.61 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.