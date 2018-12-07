Coca-Cola CEO'luğunu bırakan Muhtar Kent'ten veda mesajı

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, görevi bırakmasına az bir zaman kala şirkette geçirdiği 40 yılı anlatan bir mesaj yayınladı. "40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" diyen Kent, "Aldığım en değerli ders, işteki başarının hiç bir zaman garanti olmadığı" ifadesini kullandı.

Coca-Cola'daki çalışma hayatında 40 yılı geride bırakan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, kendi hikayesini kaleme aldı. Şirkette bulunduğu zamanın sonuna geldiğini kaydeden Kent, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2019 yılında bırakacağını vurguladı.

© AP Photo / Carolyn Kaster Muhtar Kent, Coca-Cola CEO'luğunu bırakıyor

NTV'nin aktardığı habere göre 1978 yılında New York Times gazetesinde Coca-Cola iş ilanı gördüğünü ve hikayesinin bu şekilde başladığını anlatan Kent, "Başvurumun üzerinden çok geçmeden Atlanta'ya iş görüşmesi için gittim. Yönetici adayı olarak kabul edilmem ile o zamandan beri Coca-Cola sistemi içinde olmaktan keyif aldığım yaşamım başladı" dedi.

Şirketteki 40 yıllık çalışma hayatından önemli satır başlarını paylaşan Kent, "Aldığım en değerli ders, işteki başarının hiç bir zaman garanti olmadığı. Özellikle bizim gibi 132 yıllık bir geleneğe sahip bir şirket bile sürdürebilir ve sağlıklı büyümesi için kendini yenileyebilmelidir. Beni dört farklı kıtaya taşıyan söz konusu yenilenme sürecine dahil olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı" ifadesini kullandı.

'CEO OLDUĞUMDA KENDİMDEN SONRA GELECEK İSMİ DÜŞÜNDÜM'

Kendisinden sonra Coca-Cola'nın kaptan dümenine geçecek James Quincey hakkında bazı bilgiler paylaşan Kent, şunları söyledi.

© AFP 2018 / EITAN ABRAMOVICH 'CHP'nin İstanbul adayı Muhtar Kent'

"CEO olduğum gün, bir sonraki CEO'nun kim olacağını düşünmeye başladım. Ve dünya çapında liderliğimizi sürekli geliştirdiğimizden emin olmak için yönetim kurulumuzla yakın bir şekilde çalıştım. Mayıs 2017'de James Quincey'nin benden bayrağı devraldığı tarihteki en sorunsuz CEO geçişlerinden birini yaşadığımız için çok gururluyum."

Başarının tek bir kişiye ait olmayacağının altını çizen Kent, "Yıllar geçtikçe, bizim gibi bir işletmeyi evrim geçirmenin ve güçlendirmenin asla bir kişi hakkında olmadığını öğrendim. Başarı, geçmişimize dayanmak ve geleceğimiz için bir sonraki lider grubunu hazırlamakla ilgilidir. Başarı asla garanti edilmez. İşi daha iyi için değiştirme fırsatını yakalayarak, her geçen gün ve her yıl kazanılmalıdır. 40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Kent, mesajının sonunda çalışma arkadaşları, iş ortakları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.