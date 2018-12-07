Coca-Cola CEO'luğunu bırakan Muhtar Kent'ten veda mesajı

Coca-Cola'daki çalışma hayatında 40 yılı geride bırakan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, kendi hikayesini kaleme aldı. Şirkette bulunduğu zamanın sonuna geldiğini kaydeden Kent, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2019 yılında bırakacağını vurguladı.
Şirketteki 40 yıllık çalışma hayatından önemli satır başlarını paylaşan Kent, "Aldığım en değerli ders, işteki başarının hiç bir zaman garanti olmadığı. Özellikle bizim gibi 132 yıllık bir geleneğe sahip bir şirket bile sürdürebilir ve sağlıklı büyümesi için kendini yenileyebilmelidir. Beni dört farklı kıtaya taşıyan söz konusu yenilenme sürecine dahil olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı" ifadesini kullandı.
'CEO OLDUĞUMDA KENDİMDEN SONRA GELECEK İSMİ DÜŞÜNDÜM'
Kendisinden sonra Coca-Cola'nın kaptan dümenine geçecek James Quincey hakkında bazı bilgiler paylaşan Kent, şunları söyledi.
Başarının tek bir kişiye ait olmayacağının altını çizen Kent, "Yıllar geçtikçe, bizim gibi bir işletmeyi evrim geçirmenin ve güçlendirmenin asla bir kişi hakkında olmadığını öğrendim. Başarı, geçmişimize dayanmak ve geleceğimiz için bir sonraki lider grubunu hazırlamakla ilgilidir. Başarı asla garanti edilmez. İşi daha iyi için değiştirme fırsatını yakalayarak, her geçen gün ve her yıl kazanılmalıdır. 40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.
Kent, mesajının sonunda çalışma arkadaşları, iş ortakları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
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