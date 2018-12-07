ABD Dışişleri: Türkiye ile LNG anlaşması imzalayabiliriz

Atlantik Konseyi'ndeki görüşmeler sırasında konuşan Oudkirk, ABD'nin Türkiye ile LNG sevkiyat anlaşması imzalanmasını ihtimal dışı tutmadığını belirtti.

Türkiye'nin kesin olarak LNG alma eğiliminde olduğunu kaydeden Oudkirk, "Bunun nereden alınacağını Türkiye'ye sormak gerekiyor. Bu gaz ABD'den de gidebilir. ABD ve Avustralya küresel pazara daha yüksek miktarda gaz sevk etmeye başlamışken LNG'de de bir esneklik olacak" dedi.

'TÜRK AKIMI VE KUZEY AKIM 2 KARŞISINDAKİ TUTUMUMUZ AYNI'

Oudkirk'e göre ABD'nin Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 karşısındaki tutumu aynı.

Oudkirk, "Kuzey Akım 2 politikamıza daha fazla odaklandığımız görülebilir ancak Türk Akımı konusunda da aynı yaklaşıma sahibiz. Her iki hat da, Ukrayna'yı bypass ederek gaz sevk etmeyi amaçlıyor. Türk Akımı da, Kuzey Akım 2 gibi Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturuyor. ABD, özellikle Türk Akımı'nın Avrupa ülkelerine uzanması fikrine olumsuz bakıyor" ifadelerini kullandı.