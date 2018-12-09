5 milyar dolarlık fark 'gezen sergi' ile kapanacak

Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki 5 milyar dolarlık farkın büyüklüğüne işaret eden Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk mutfağını tanıtmak ve buradan kaynaklı gelirleri artırmak için gezen sergiler düzenleyeceklerini söyledi.

Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki farkın kapanması gerektiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu hedef doğrultusunda Türk mutfağını tanıtıcı sergiler düzenleyeceklerini belirtti.

"2018'de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak tahminen, gastronomi gelirleri ise 5 milyar dolar" diyen Ersoy, "Aslında bunun birbiriyle dengeli olması lazım. Konaklama kadar sizin minimum gastronomi yapmanız lazım ki hedeflediğiniz turizm gelirlerine ulaşın" ifadelerini kullandı.

Ersoy, gastronomi konusunda rakiplerin çok ilerisinde olduklarını ancak bu değerlerin ortaya çıkarılamamış olmasının üzücü olduğunu söyledi.

2019 yılı itibarıyla gastronominin kendileri için çok önemli bir hale geleceğini söyleyen Ersoy, "20 Mart 2019'dan itibaren yurt dışı sergi konseptlerine başlıyoruz, önce Japonya'da Tokyo ve Kyoto'da, daha sonra 2020 itibarıyla Londra, Berlin ve Moskova'da… Bu gezen sergilere biz normalde Topkapı Müzesi eserleriyle başlıyorduk, bunların yanı sıra gastronomi bölümü de koyacağız artık" diye konuştu.