5 milyar dolarlık fark 'gezen sergi' ile kapanacak

Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki farkın kapanması gerektiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu hedef doğrultusunda Türk mutfağını tanıtıcı sergiler düzenleyeceklerini belirtti.
Ersoy, gastronomi konusunda rakiplerin çok ilerisinde olduklarını ancak bu değerlerin ortaya çıkarılamamış olmasının üzücü olduğunu söyledi.
2019 yılı itibarıyla gastronominin kendileri için çok önemli bir hale geleceğini söyleyen Ersoy, "20 Mart 2019'dan itibaren yurt dışı sergi konseptlerine başlıyoruz, önce Japonya'da Tokyo ve Kyoto'da, daha sonra 2020 itibarıyla Londra, Berlin ve Moskova'da… Bu gezen sergilere biz normalde Topkapı Müzesi eserleriyle başlıyorduk, bunların yanı sıra gastronomi bölümü de koyacağız artık" diye konuştu.
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