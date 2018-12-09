Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilecek

Türkiye'nin Sırbistan'dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin 'uygun gümrük vergisi indirimleriyle' ithal edilmesini öngören anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Türkiye'de insanların özellikle son 15 yılda tarım ve hayvancılığı bırakma noktasına getirildiğine dikkat çeken Çakırözer, şöyle konuştu:
"İnsanlar süt para etmiyor diye ineklerini sattılar, kestiler. Biz hayvancılığı destekleyeceğimiz yerde, tam tersine, ithal politikalarıyla ülkemizi bir ithalat cennetine dönüştürdük. Avrupa'da, dünyada ülkeler Türkiye'ye bakarken ‘Ne kadar küçükbaş ya da ne kadar büyükbaş hayvan satabiliriz, biz bu ülkeye ne kadar buğday satabiliriz?' diye bakıyor. Bu AKP hükümetinin Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta getirdiği nokta açısından son derece kaygı vericidir, vahim bir durumdur."
'ZIT AÇIKLAMALARLA VATANDAŞ KANDIRILIYOR'
Seçim bölgesi Eskişehir'deki çiftçilerden örnekler veren Çakırözer, "Bu ithalatın bedelini işte benim Alpu'daki, Seyitgazi'deki ya da Ankara'nın hemen Polatlı'sındaki çiftçim ödüyor. Çünkü çiftçi bir gün umutlanıyor ‘Teşvik geliyor, hayvancılığa destek verilecek, 300 baş hayvan projesi geliyor' diye umutlanıyor. Ertesi gün bir bakıyoruz hiçbir destek yok. Mesela ben geçen hafta Seyitgazi'de, Alpu'daydım. Koca Seyitgazi'de 1 çiftçi faydalanmış o teşviklerden, Alpu'da hiç yok. Yani koca Alpu Ovası'nda, hayvancılığın, tarımın cenneti koca Alpu Ovası'nda destek verilen bir kişi bile yok ama öte taraftan bakıyoruz ‘İthal et alalım, ithal buğday alalım' Ülkenin bu noktaya gelmemesi lazım" ifadelerini kullandı.
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