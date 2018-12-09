Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilecek

Hükümet yetkilileri yakın bir zamanda et ithalatı yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulunurken, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda onaylanan anlaşma ile Sırbistan'dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin 'uygun gümrük vergisi indirimleriyle' ithal edilmesi kabul edildi.

Türkiye'nin Sırbistan'dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin 'uygun gümrük vergisi indirimleriyle' ithal edilmesini öngören anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'nin yeni bir ithal et anlaşmasını kaldıramayacağını belirterek, "Artık yeter AKP ithal et anlaşması yerine Türkiye'de tarımı, hayvancılığı desteklesin. Çiftçiye verdiği sözleri tutsun" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Türkiye'de insanların özellikle son 15 yılda tarım ve hayvancılığı bırakma noktasına getirildiğine dikkat çeken Çakırözer, şöyle konuştu:

"İnsanlar süt para etmiyor diye ineklerini sattılar, kestiler. Biz hayvancılığı destekleyeceğimiz yerde, tam tersine, ithal politikalarıyla ülkemizi bir ithalat cennetine dönüştürdük. Avrupa'da, dünyada ülkeler Türkiye'ye bakarken ‘Ne kadar küçükbaş ya da ne kadar büyükbaş hayvan satabiliriz, biz bu ülkeye ne kadar buğday satabiliriz?' diye bakıyor. Bu AKP hükümetinin Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta getirdiği nokta açısından son derece kaygı vericidir, vahim bir durumdur."

'ZIT AÇIKLAMALARLA VATANDAŞ KANDIRILIYOR'

Hükümet yetkililerinin ithalat yapılmayacağı yönündeki açıklamalarını da hatırlatan Çakırözer, "Hükümetin açıklamaları ile icraatları hep birbirinin zıttı yana gidiyor. Sürekli çiftçiyi ‘İthalata muhtaç etmeyeceğiz, çiftçimizi destekleyeceğiz' diyorlar ama böyle dendiği sürece iktidar yetkililerinden, hemen akabinde, mutlaka yeni, ithalatın önünü açan kararnameler ya da buna benzer anlaşmalar ya da bazı istisnalar, teşvikler görmek çok üzücü. Hem vatandaşı ithalata muhtaç etmeyeceğiz diyorlar hem de yeni anlaşmalar imzalıyorlar" diye konuştu.

Seçim bölgesi Eskişehir'deki çiftçilerden örnekler veren Çakırözer, "Bu ithalatın bedelini işte benim Alpu'daki, Seyitgazi'deki ya da Ankara'nın hemen Polatlı'sındaki çiftçim ödüyor. Çünkü çiftçi bir gün umutlanıyor ‘Teşvik geliyor, hayvancılığa destek verilecek, 300 baş hayvan projesi geliyor' diye umutlanıyor. Ertesi gün bir bakıyoruz hiçbir destek yok. Mesela ben geçen hafta Seyitgazi'de, Alpu'daydım. Koca Seyitgazi'de 1 çiftçi faydalanmış o teşviklerden, Alpu'da hiç yok. Yani koca Alpu Ovası'nda, hayvancılığın, tarımın cenneti koca Alpu Ovası'nda destek verilen bir kişi bile yok ama öte taraftan bakıyoruz ‘İthal et alalım, ithal buğday alalım' Ülkenin bu noktaya gelmemesi lazım" ifadelerini kullandı.