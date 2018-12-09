Adana'da petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.