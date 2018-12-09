Adana'da petrol aranacak

TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.
TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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