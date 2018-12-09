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13:23 09 Aralık 2018
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    İstanbul, inşaat, konut

    'Türkiye'de 30 milyon kişi sorunlu evlerde oturuyor'

    © AP Photo / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Türkiye'deki 19.5 milyon konuttan 7.5 milyonunda rutubet, yalıtım, çatı akması ve benzeri sorunlar olduğunu söyledi. Akbal, "Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğu düşünüldüğünde 7.5 milyon sorunlu konutta en az 30 milyon kişi yaşıyor" dedi.

    Türkiye'de konut sayısının 19.5 milyon olduğunu belirten Akbal, ülkede son yıllarda satılan konut sayısının bir milyonu aştığını, geçen yıl 1.4 milyon konutun el değiştirdiğini söyledi.

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    © REUTERS / OSMAN ORSAL
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    Türkiye'de sadece evlilik ve boşanmalarla yılda 700 bin konut ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Akbal, bunun yanı sıra çok ciddi bir konut stokunun da elden geçirilmesi gerektiği konusunun gündemde olduğunu bildirdi.

    Akbal, ülkedeki mevcut konut stokunda ciddi oranda sıkıntılı ev bulunduğunu kaydederek, konutların yenilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

    Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Türkiye'deki 19.5 milyon konuttan 7.5 milyonunun sorunlu olduğunu aktaran Akbal, Eurostat'ın verilerine göre bu sorunlar arasında çatı akması, rutubet ve yalıtımsızlık gibi sıkıntıların başı çektiğini vurguladı.

    Akbal, "Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğu düşünüldüğünde bu 7.5 milyon konutta en az 30 milyon kişi yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    SORUNLU EVLERDE İLK SIRADA TÜRKİYE, SON SIRADA FİNLANDİYA

    Avrupa'daki toplam nüfusun yüzde 13.1'inin rutubetli, çatısı akan veya sorunlu evde oturduğunu aktaran Akbal, şu bilgileri verdi:

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    © Fotoğraf: Cal-Earth Institute
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    "Avrupa'da son 10 yılda bu oran yüzde 18 seviyesinden yüzde 13 seviyelerine geriledi. Türkiye'ye baktığımızda ise bizim burada kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Son verilere göre Türkiye'deki nüfusun yüzde 38'e yakını bu tür sorun evlerde yaşıyor. Bu oran 2006'da ise yüzde 45'e yaklaşıyordu. Her ne kadar 10 yıl öncesine göre ciddi bir ilerleme kaydetmiş olsak da hala önümüzde alınacak bir mesafe var. Bu konuda sektörün tüm paydaşlarına ve özellikle biz gayrimenkul şirketlerine önemli sorumluluklar düşüyor."

    Akbal, toplam 34 ülkenin yer aldığı bu araştırmada Türkiye'nin sorunlu ev oranında Avrupa'da yüzde 38 ile birinci sırada bulunduğunu söyledi.

    Sorunlu evlerin oranının en düşük olduğu ülkelerde ise yüzde 4.2 ile Finlandiya'nın birinci basamakta yer aldığını dile getiren Akbal, Finlandiya'yı yüzde 5.9 ile Norveç'in, yüzde 6.7 ile Slovakya'nın takip ettiğini bildirdi.

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    Etiketler:
    nüfus, konut, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Eyüp Akbal, Finlandiya, Türkiye
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