'Türkiye'de 30 milyon kişi sorunlu evlerde oturuyor'

Türkiye'de konut sayısının 19.5 milyon olduğunu belirten Akbal, ülkede son yıllarda satılan konut sayısının bir milyonu aştığını, geçen yıl 1.4 milyon konutun el değiştirdiğini söyledi.
Akbal, ülkedeki mevcut konut stokunda ciddi oranda sıkıntılı ev bulunduğunu kaydederek, konutların yenilenmesi gerektiğine dikkati çekti.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Türkiye'deki 19.5 milyon konuttan 7.5 milyonunun sorunlu olduğunu aktaran Akbal, Eurostat'ın verilerine göre bu sorunlar arasında çatı akması, rutubet ve yalıtımsızlık gibi sıkıntıların başı çektiğini vurguladı.
Akbal, "Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğu düşünüldüğünde bu 7.5 milyon konutta en az 30 milyon kişi yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.
SORUNLU EVLERDE İLK SIRADA TÜRKİYE, SON SIRADA FİNLANDİYA
Avrupa'daki toplam nüfusun yüzde 13.1'inin rutubetli, çatısı akan veya sorunlu evde oturduğunu aktaran Akbal, şu bilgileri verdi:
Akbal, toplam 34 ülkenin yer aldığı bu araştırmada Türkiye'nin sorunlu ev oranında Avrupa'da yüzde 38 ile birinci sırada bulunduğunu söyledi.
Sorunlu evlerin oranının en düşük olduğu ülkelerde ise yüzde 4.2 ile Finlandiya'nın birinci basamakta yer aldığını dile getiren Akbal, Finlandiya'yı yüzde 5.9 ile Norveç'in, yüzde 6.7 ile Slovakya'nın takip ettiğini bildirdi.
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