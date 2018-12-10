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07:35 10 Aralık 2018
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    Çay, ÇAYKUR

    'Çaykur'u Araplara satmak istiyorlar'

    © AA /
    Ekonomi
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    Eski CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Rize’nin geçim kaynağının çay olduğunu belirterek “Çaykur yönetilemiyor. Bilinçli olarak çay tarımı bitti algısı pompalanıyor Amaç ise Çaykur’u Araplara yok pahasına satmak” iddiasını ileri sürdü.

    Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre Umut Oran'ın Doğu Karadeniz'de gezilere başladı. Daha önce Trabzon'a giden Umut Oran'ın ikinci durağı Rize oldu.

    "Rize'de yatırım yok. Son 16 yılda Türkiye'de yaklaşık 50 bin yatırım teşvik belgesi alındı. Rize için ise sadece 138 adet başvuru yapıldı. Son 16 yılda sadece 3 bin kişiye istihdam sağlandı" diyen Oran, sözlerine şöyle devam etti:

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    - Rize son 17 yıldır ekonomik ve sosyal anlamda hızla geriye gidiyor. Cumhurbaşkanı'nın memleketi de olan Rize'nin en önemli iki sorunu işsizlik ve yoksulluk. Rize'deki sanayi işletmelerinin yüzde 75'ini Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) ve özel sektöre ait çay fabrikaları oluşturuyor. Yani Rize'nin ekonomisi çay üretimine dayanıyor. Ancak AKP politikaları yüzünden çay tarımı artık geçim kaynağı olmaktan çıkıyor.

    — AKP döneminde çay piyasasında özel firmalara izin verilmesiyle Çaykur'un üreticiden yaptığı alım düştü. 2013'te 672 ton olan üreticiden alınan yaş çay miktarı 2017'de 500 ton civarına geriledi. Yaş çaya verilen fiyatla da üretici mağdur edildi. Türkiye'de çay yetiştiriciliği, Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılmıştı. 1924 yılında çıkarılan yasayla devlet üreticiye destek oldu. Çaykur, geçen yıl Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Çaykur artık kamu denetim mekanizmasına dahil olmayacak.

    — Bu devir; Varlık Fonu yönetiminin Çaykur'la ilgili tüm kararları keyfine göre alabilmesi demek. İş ve işçi hakları da keyfiyete bırakılacak. Bu yüzden Rizeliler endişeli. Rize'de 250 bine yakın ve Doğu Karadeniz'de 1 milyondan fazla insan, bu durumdan doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkileniyor. Bölge insanı, Fon'a devri; Çaykur'un sonu olarak görüyor.

    — Çaykur'da son 8 ayda 3 kez genel müdür değişti. Çaykur yönetilemiyor, zarar ettiriliyor, yapay ve bilinçli olarak çay tarımı bitti algısı pompalanıyor. Amaç Çaykur'u Arap sermayesine yok pahasına satmak. Rize çayın başkenti ama burada bile kaçak ve ithal çay var. 2023'e doğru Türkiye çay ithalatçısı durumuna düşecek. Bu büyük bir utanç ve acıdır. Çaykur işçisi 3-4 ay maaş alıyor ve sigortası yatıyor yani güvencesi yok, mezarda emeklilik bekliyorlar.

    Rize'de Pazar, Ardeşen ve Fındıklı'da CHP'nin belediye başkan adaylarıyla da bir araya gelen Oran, "İnanıyorum bu üç ilçe artık AK Parti'ye kırmızı kartı gösterecek halkçı belediye ile tanışıp rahatlayacak" dedi.

    Etiketler:
    satış, arap, Çaykur, CHP, Umut Oran, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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