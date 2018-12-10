İZBAN'da grev başladı

Çiğli ilçesindeki İZBAN Genel Müdürlüğü önünde toplanan çalışanlar, gece vardiyasında çalışan iş arkadaşlarının mesailerinin bitmesiyle "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart hazırladı.
© Fotoğraf : Twitter/BHP
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı grevde çalışanlar, İZBAN'ın Halkapınar ve Alsancak duraklarına da aynı pankartlardan astı.
Çalışanlar daha sonra pankartın önünde fotoğraf çektirdi.
Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İZBAN'dan yüzde 19,43'lük zam talebinde bulunmuş ancak talep kabul edilmemiş ve çalışanlar grev yapacaklarını duyurmuştu.
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