Büyüme verileri sonrası dolar/TL'de son durum

Cuma günü ABD verileri ve OPEC kararının etkisiyle 5.30 seviyesinin altına gerileyen Dolar/TL yeni haftaya da 5.3094 TL seviyesinden başladı. Kur, büyüme verilerinin açıklanması sonrası 5.29 seviyesine geriledi.

Dolar/TL yeni haftaya da 5.3094 TL seviyesinden başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verileri sonrası bir miktar gerileyen kur, 5.29'a düştü.

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Büyüme, ağustos ayında Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kaybı, dövizdeki oynaklık, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON ODAKLI PARA POLİTİKASI SÖYLEMİ OLUMLU ALGILANDI

Önceki hafta 5.13 seviyelerini test eden ancak küresel riskten kaçış eğilimi ve para politikasına yönelik endişelerle sert yükselen dolar/TL'de geçen hafta başında başından beri görülen negatif ayrışma salı gününden itibaren yerini pozitif ayrışmaya bırakmıştı.

Merkez Bankası'nın erken bir faiz indirimine doğru ilerlediği endişesiyle başlayan ve küresel satış baskısıyla da hızlanan yükseliş eğilimi Merkez Bankası'nın 'enflasyon odaklı para politikası' söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile sona ermişti.