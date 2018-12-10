İTO Başkanı Avdagiç: Büyüme rakamları kurda yaz taarruzunun ifadesi

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 3. çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avdagiç, yüzde 1.6'lık temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) yani büyüme performansında, doları 13 Ağustos'ta 7.2 TL ile zirveye çıkaran manipülatif hareketinin ciddi bir etkisi olduğuna dikkati çekti.
'ENFLASYONDA İNİŞ BAŞLADI'
Avdagiç, "Manipülatif hareketin etkisi, 2018'in son çeyreğine de yansıyabilir. Ancak bugünün koşulları, 3. çeyrek rakamlarının ait olduğu yaz aylarından daha ılımlı. Enflasyonda iniş başladı. Dolar, 8 Ağustos'taki yani 4 ay önceki seviyesine geri gelmiş durumda. 2018 ihracat rekoru kırdığımız yıl olacak. Turizmde 2019 beklentileri yüksek. Ufukta sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme görebiliyoruz. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle gelecek üç ayın, bugünden iyi olacağına inancımız tam. İş dünyası da üretimin yeni kodlarını programlayarak, büyümede bambaşka pencereler açacaktır" dedi.
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