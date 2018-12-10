İTO Başkanı Avdagiç: Büyüme rakamları kurda yaz taarruzunun ifadesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaz aylarında yaşanan ekonomik kıskacın, 3. çeyrek büyüme rakamını da kıskaca aldığını belirterek, "Bu rakam, kurda yaz taarruzunun ifadesidir. Türkiye'nin kapasitesi bu değildir" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 3. çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

© REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdüğünü kaydeden Avdagiç, "Yaz aylarında yaşadığımız ekonomik kıskaç 3. çeyrek büyüme rakamını da kıskaca aldı. Bu rakam, kurda yaz taarruzunun ifadesidir. Türkiye'nin kapasitesi bu değildir. Ekonomi yönetiminin açıkladığı programlar, aldığı tedbirlerle birlikte ihracat, faiz ve kurdaki olumlu seyirle, Türkiye ekonomisi V çıkışı gerçekleştirecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yüzde 1.6'lık temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) yani büyüme performansında, doları 13 Ağustos'ta 7.2 TL ile zirveye çıkaran manipülatif hareketinin ciddi bir etkisi olduğuna dikkati çekti.

'ENFLASYONDA İNİŞ BAŞLADI'

© Fotoğraf : DHA Asgari ücretlinin maaşı enflasyon karşısında eridi: Sofradan 44 ekmek eksildi

Her şeye rağmen 3. çeyrekte büyümenin pozitif bölgede kalması önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, büyümenin psikolojik olarak iş dünyası güçlü kılacak bir etkiye sahip olduğuna işaret etti.

Avdagiç, "Manipülatif hareketin etkisi, 2018'in son çeyreğine de yansıyabilir. Ancak bugünün koşulları, 3. çeyrek rakamlarının ait olduğu yaz aylarından daha ılımlı. Enflasyonda iniş başladı. Dolar, 8 Ağustos'taki yani 4 ay önceki seviyesine geri gelmiş durumda. 2018 ihracat rekoru kırdığımız yıl olacak. Turizmde 2019 beklentileri yüksek. Ufukta sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme görebiliyoruz. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle gelecek üç ayın, bugünden iyi olacağına inancımız tam. İş dünyası da üretimin yeni kodlarını programlayarak, büyümede bambaşka pencereler açacaktır" dedi.