'Meclis lokantasında çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL, iki kişinin ödediği hesap 28 TL'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar, bir kez daha gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaşılan 23 Ekim tarihi taşıyan bir adisyonda, kavurmalı pilavın 6 TL'ye, çorbanın 1 TL'ye satıldığı görülüyor.
Toplam 28 TL tutan adisyonda iki kişinin yemek yediği anlaşılıyor.
Tatlıların 1 ve 5 TL'ye satıldığı Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında.
'Meclis lokantasında çorba 1, bademli keşkül 2, kavurmalı pilav 6 TL, iki kişinin ödediği toplam hesap 28 TL'https://t.co/SweIjkMKKz pic.twitter.com/maY99i206c— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 11, 2018
Afiyet olsun. pic.twitter.com/1o1Cn70WZC— kaan sezyum (@kaansezyum) December 10, 2018
Meclis lokantası tek taraflı komünizme geçmiş. https://t.co/snDWqWzwIG— İlker Birbil (@sibirbil) December 10, 2018
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