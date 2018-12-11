'Meclis lokantasında çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL, iki kişinin ödediği hesap 28 TL'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar, bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan 23 Ekim tarihi taşıyan bir adisyonda, kavurmalı pilavın 6 TL'ye, çorbanın 1 TL'ye satıldığı görülüyor.

Toplam 28 TL tutan adisyonda iki kişinin yemek yediği anlaşılıyor.

Tatlıların 1 ve 5 TL'ye satıldığı Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında.

'Meclis lokantasında çorba 1, bademli keşkül 2, kavurmalı pilav 6 TL, iki kişinin ödediği toplam hesap 28 TL'https://t.co/SweIjkMKKz pic.twitter.com/maY99i206c — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 11, 2018

Meclis lokantası tek taraflı komünizme geçmiş. https://t.co/snDWqWzwIG — İlker Birbil (@sibirbil) December 10, 2018

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