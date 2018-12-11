Cari denge ekimde de fazla verdi, 12 aylık açık 40 milyar doların altına indi

Cari denge, ağustos ve eylül aylarının ardından ekim ayında da 'fazla' verdi. Ödemeler dengesi ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 39 milyar 403 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

© AA / Ali Atmaca Albayrak: Cari denge büyük bir sürprize gebe

Cari fazla ekimde aylık bazda rekor seviyeye çıktı. Ödemeler dengesi ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 39 milyar 403 milyon dolar oldu.

Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel ağustos ve eylül aylarında ödemeler dengesinde oluşan fazla ekim ayında da devam etti.

Cari denge, ekim ayında 2.77 milyar dolar fazla verdi. Ekonomistler, 2.46 milyar dolar fazla bekliyordu.

Cari işlemler fazlası, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, 12 aylık cari açık ise 46 milyar 58 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.