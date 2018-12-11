Financial Times: Türkiye'de ekonomik durgunluk ufukta

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün 3. çeyrek verilerini açıklanmasının ardından, İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi Türkiye'de ekonominin gidişatına ilişkin bir yazı kaleme aldı.
TÜİK, 3. çeyrek büyüme verisini yüzde 1.6 olarak açıklarken, FT bunun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ekonomiyi vurduğu 2016'dan beri en düşük büyüme oranı olduğunu yazdı.
Gazete, 3. çeyrekte ekonominin çeyrek bazında yüzde 1.1 küçüldüğünü, bunun de teknik olarak ülkenin ekonomik durgunluğa girdiği şeklinde yorumlanabileceğini belirtti.
Ekonomistlerin gelecek yıl Türkiye'nin durgunluğa girmesini bekledikleri belirtilen haberde, Moody's kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2 küçülmesini beklediği de kaydedildi.
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