Financial Times: Türkiye'de ekonomik durgunluk ufukta

İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye ekonomisine ilişkin rakamların değerlendirildiği haberinde "Türkiye'de para birimindeki kriz yüksek enflasyon oranını tetikledikten ve tüketici talebini azalttıktan sonra 3. çeyrekte ekonomik büyüme yavaşladı. Böylece ülkenin resesyona (durgunluk) girme ihtimali arttı" denildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün 3. çeyrek verilerini açıklanmasının ardından, İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi Türkiye'de ekonominin gidişatına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

© REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü

BBC Türkçe'nin aktardığı Ayla Jean Yackley imzalı haberde , "Türkiye'de para birimindeki kriz yüksek enflasyon oranını tetikledikten ve tüketici talebini azalttıktan sonra, 3. çeyrekte ekonomik büyüme yavaşladı. Böylece ülkenin resesyona girme ihtimalini artırdı" yorumu yapıldı.

TÜİK, 3. çeyrek büyüme verisini yüzde 1.6 olarak açıklarken, FT bunun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ekonomiyi vurduğu 2016'dan beri en düşük büyüme oranı olduğunu yazdı.

Gazete, 3. çeyrekte ekonominin çeyrek bazında yüzde 1.1 küçüldüğünü, bunun de teknik olarak ülkenin ekonomik durgunluğa girdiği şeklinde yorumlanabileceğini belirtti.

Ekonomistlerin gelecek yıl Türkiye'nin durgunluğa girmesini bekledikleri belirtilen haberde, Moody's kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2 küçülmesini beklediği de kaydedildi.