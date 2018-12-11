Albayrak: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önemli, tam saha markaja devam

AB ile işbirliğinde en önemli konulardan birinin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bugün AB'nin yaşadığı gelişmeler önümüzdeki sürecin handikapları olarak yer alıyor. Tam saha markaja, prese devam edeceğiz" dedi. Albayrak, yıl sonunda cari dengenin 30 milyar doların altına ineceğini söyledi.

Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Ankara'da yapılan 5. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısının üçüncüsünü şubatta gerçekleştirme noktasında mutabık kaldık" diyen Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— AB ile işbirliğimizi bundan sonraki süreçte de daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Türkiye olarak yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı şekilde atmaya devam edeceğiz. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünü şubatta gerçekleştirme noktasında mutabık kaldık.

'CARİ DENGE YIL SONUNDA 30 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNER'

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- AB ile işbirliğini artırmada en önemli konulardan bir tanesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. İlişkiler değişebiliyor. Türkiye olarak AB ile geçmişimiz çeyrek asıra dayanıyor ve bu çerçevede Türkiye çok önemli şeyler öğrendi. Gümrük Birliği güncellenme noktasında çok daha ümit vaat eden bir süreç ortaya koyuyor. Tabii bu noktadaki taleplerimizi 28 Şubat'taki toplantıda dile getireceğiz. Karşılıklı ilişkide karşı tarafın istikrarının da önemi var. Bugün AB'nin yaşadığı gelişmeler önümüzdeki sürecin handikapları olarak yer alıyor. Biz tam saha markaja, prese devam edeceğiz.

— Türkiye, pozitif ve kararlı adımlarını atmaya devam edecek. Cari hesaplarda dengeleme süreci çok güçlü devam ediyor. Bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak. Dengeleme süreci çok daha iyi bir noktaya gidiyor, kasım ve aralıkta daha güçlü noktaya gidecek.

— 2.77 milyar dolarlık rekor cari fazla, sağlam ilerlediğimizi gösteriyor. Yıl sonunda cari denge 30 milyar doların altına iner.