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11:48 12 Aralık 2018
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    dolar, tl

    Dolar/TL'de dalgalanma sürüyor

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Dolar/TL güne 5.3531 seviyesinden başladı. Kur dün 5.4060'ı test etmişti. Bu haftanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı.

    Dün 5.4060'a kadar yükselen Dolar/TL güne 5.3531 seviyesinden başladı. Dün güne 5.32 civarında başlayan dolar/TL gün içinde bir ara 5.4060'ı test etmişti. Hazine dün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvil ihalesinde piyasadan ROT'ta 1.5 milyar TL, ihalede 504.4 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyar TL borçlandı. Hazine'nin Aralık ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.62 oldu.

    EKİMDE DE CARİ FAZLA VERİLDİ

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    Dolar/TL'nin dün sabahtan beri yukarı yönlü seyrinde ödemeler dengesi verileri de etkili oldu. Cari denge TL'deki değer kaybının ithalatı yavaşlatması ve zayıf büyümeyle üst üste üçüncü ayında da fazla verirken finansman kalitesinde bozulma ise belirginleşti. Cari işlemler hesabı ağustos ve eylülden sonra ekim ayında da fazla verdi. Bir önceki yılın Ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın Ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla ekim ayında aylık bazda rekor kırdı. On iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara geriledi.

    MERKEZ'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

    Bu haftanın en önemli gündem maddesi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı. Merkez'in politika faizini sabit tutması bekleniyor. Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda geçen hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ardından PPK toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Bu çerçevede dolar/TL geçen hafta 5.46 seviyesine kadar yükseldi ancak TCMB ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) açıklamalarının ardından bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.

    TİCARET SAVAŞLARI İZLENİYOR

    Kurda Türkiye'nin enerji ithalatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarının seyri yakından izlenirken, küresel piyasalarda ticaret savaşları da yakından takip ediliyor.

    Etiketler:
    euro, TL, dolar, enflasyon, cari açık, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye
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