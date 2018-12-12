Türk Telekom, kotasız internet tarifelerini açıkladı

© Fotoğraf : DHA Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda 3 istifa

İnternet hizmetinde kotanın (Adil Kullanım Noktası-AKN) kaldırılmasının kararlaştırılmasının ardından sağlayıcıların yeni yıldan itibaren geçerli olacak yeni paketleri merakla bekleniyordu. Türk Telekom, kotasız tarifelerini sonunda açıkladı. Telekom AKN sistemini tamamen ortadan kaldırdı ancak duyurduğu fiyatlar kullanıcıların tepkisini çekti.

ShiftDelete'ten Emin Çıtak'ın derlediği habere göre, tarifelerden haberdar olan kullanıcılar Twitter'dan Ekşi Sözlük'e kadar pek çok sosyal medya platformunda fiyatlara tepki gösterdi.

Ekşi Sözlük'te @dirsektemasaraligihizayagec nickli bir kullanıcı, tarifeyle ilgili "Rakamlar bu kadar uçacaksa neden AKN kaldırılıyor ne gerek var. Bırakın kalsın AKN güzel güzel. Ben kota dolunca zaten 8 MBPS alıyorum bunun için neden 90 TL vereyim?" dedi.

4 MBPS İÇİN 59.90 TL

Türk Telekom'un açıkladığı tarifelerde fiyatlar arasındaki farklı belirleyen tek şey bağlantı hızları olarak göze çarpıyor. Tarifeleri S, M, L, XL, XXL şeklinde ayıran ISS, sabit telefonlu, yalın internetli kullanıcılarına ayrı ayrı seçenekler sunuyor. 60 TL'lik (59.90) pakette 4 Mbps gibi bir hız sağlanırken, 50 Mbps AKN'siz tarife isteyenlerin 250 TL gibi uçuk bir rakam ödemeleri gerekiyor.

100 Mbps limitsiz internet isteyenler ise 346 liraya varan aylık ücret ödemek zorundalar. Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinde limitsiz internet için fiyatlar Türk parasıyla 50 TL'yi bile bulmazken, Türk Telekom'un açıkladığı fiyatlar çok konuşulacak gibi görünüyor.

4 megabit kotasız (limitsiz) internetin 59 TL olduğu bir döneme girdik 🤔 Türk Telekom, güncel fiyatlarını açıklamış. Gelişmiş ülkelerde sıradan olan 100 Mbps hızın fiyatı 334 TL olmuş. Bir de bunlar taahhütlü. Çok ama çok pahalı değil mi? 😒 https://t.co/3qgbTSP00W — Hakki Alkan (@hakki_alkan) December 11, 2018

TARİFELER

AKN'siz 13-24 ay taahhütlü yalın internet paketlerinin fiyatları Telekom'un paketleri hakkında fikir verecektir.

- 100 Mbps 346,90 TL

- 50 Mbps 259,90 TL

- 35 Mbps 159,90 TL

- 24 Mbps 129,90 TL

- 16 Mbps 102,90 TL

- 8 Mbps 89,90 TL

- 6 Mbps 79,90 TL

- 4 Mbps 69,90 TL