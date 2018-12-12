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16:15 12 Aralık 2018
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    Berat Albayrak

    Albayrak'tan 2019 mesajı: Daha güçlü, tam saha markaj, tam saha pres

    © AA / Elif Öztürk
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Mart ayında gerçekleşecek seçimlere rağmen disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden 2019'u yöneteceğiz" dedi. Sıkı makro politikalar ve yapısal tedbirlerle enflasyonun kademeli olarak azalacağını söyleyen Albayrak, "Milletimize hak ettiği refahı sunmak için çalışacağız" ifadesini kullandı.

    Hazine Bakanı Albayrak, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen 'TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi' açılışında yaptığı konuşmada, 2019'a gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplin ve motivasyonla girme zamanı olduğunu belirtti.

    ​Birilerinin "Şöyle oldu, onu başardık, bunu başardık. Sayın bakanım şöyle iyi, böyle iyi" dediğini ifade eden Albayrak, daha yeni başladıklarını söyledi.

    '2019'U TAVİZ VERMEDEN GÜÇLÜ BÜTÇE PERFORMANSIYLA YÖNETECEĞİZ'

    Albayrak, rehavetin sıfır olması gerektiğini, kendilerinin bir dönüşümden bahsettiklerini belirterek, şunları söyledi:

    Berat Albayrak
    © AA / Mehmet Acar
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    "Kısa, orta, uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, yolculuğun ilk adımı… 2019 daha güçlü, tam saha markaj, tam saha pres… Özellikle mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi altını çizerek söylüyorum; disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019'u yöneteceğiz."

    Albayrak, "Pazartesi günü Hazine olarak bireysel yatırımcıya dolar ve euro tahvil ihracını başlatıyoruz" dedi.

    'TL EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ OLDU'

    Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Seyşel adaları
    © Fotoğraf : Twitter
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    - Gereken tüm tedbirleri güçlü bir koordinasyonla almaktan çekinmedik. Attığımız adımlar sayesinde dalgalanma yerini normalleşmeye bıraktı. Ağustos ayından bu yana TL yüzde 20 değer kazandı. En çok değer kazanan para birimi oldu.

    — Ülke risk primimiz yaklaşık 200 baz puan azalış gösterdi. Enflasyonla topyekün mücadele programına yoğun destek gerçekleşti. Programın kasım ayı enflasyon rakamlarına beklentiler doğrultusunda katkı sağladı. Önümüzdeki dönemde öncelikle üretici fiyatlarında ardından tüketici fiyatlarında olumlu gelişmeler devam edecek. Sıkı makro politikalar ve yapısal tedbirlerle enflasyon kademeli olarak azalacak.

    'CARİ AÇIKTA 30 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNMEYE BAŞLIYORUZ'

    Dolar
    © AFP 2018 /
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    - Öncü göstergelerdeki görece iyileşmeler önümüzdeki dönemde büyümenin sürdürülebilir patikada gerçekleşeceğine işaret ediyor. İç ve dış pek çok olumsuzluk yaşadığımız dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyümesine devam etmesinde zamanında aldığımız güven artırıcı tedbirlerin işe yaradığınına ve sağlam duruşa işaret etmekte. Cari açıkta 30 milyar doların altına inmeye başlıyoruz.

    — 2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan aynı disiplin ve yüksek motivasyonla girme zamanı. Rehavet sıfır, daha yeni başladık. Mart ayında gerçekleşecek seçimlere rağmen disiplinden sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u yöneteceğiz.

    — Sermaye piyasalarını çok daha güçlendirecek ürün çeşitliliğini ve enstrüman sayısını artıracağız. Katma değer zincirinde Türkiye'nin ekonomik olarak yükselmesini sağlayacak, istihdam artıracak politika setlerini hayata geçirmeye başladık. Birinci önceliğin kalkınma ve büyüme olduğu bir döneme giriyoruz.

    'HEDEFLERİMİZİ TEKER TEKER DELİVER EDECEĞİZ'

    — Türkiye güçlü kamu maliyesi ile iç-dış şoka karşı direncini bütün dünyaya ispat etti. Türkiye böyle bir dönemde yeni bir hikaye yazmaya başladı. Milletimize hak ettiği refahı sunmak için çalışacağız.

    — Hedeflerimizi teker teker deliver edeceğiz.

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    Etiketler:
    enflasyon, cari açık, dolar, euro, döviz, TL, ekonomi, Merkez Bankası, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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