Albayrak'tan 2019 mesajı: Daha güçlü, tam saha markaj, tam saha pres

Hazine Bakanı Albayrak, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen 'TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi' açılışında yaptığı konuşmada, 2019'a gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplin ve motivasyonla girme zamanı olduğunu belirtti.
Birilerinin "Şöyle oldu, onu başardık, bunu başardık. Sayın bakanım şöyle iyi, böyle iyi" dediğini ifade eden Albayrak, daha yeni başladıklarını söyledi.
#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul'da "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"nde konuşuyor https://t.co/qIY2tcJ414— AA Canlı (@AACanli) 12 декабря 2018 г.
'2019'U TAVİZ VERMEDEN GÜÇLÜ BÜTÇE PERFORMANSIYLA YÖNETECEĞİZ'
Albayrak, rehavetin sıfır olması gerektiğini, kendilerinin bir dönüşümden bahsettiklerini belirterek, şunları söyledi:
Albayrak, "Pazartesi günü Hazine olarak bireysel yatırımcıya dolar ve euro tahvil ihracını başlatıyoruz" dedi.
'TL EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ OLDU'
Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— Ülke risk primimiz yaklaşık 200 baz puan azalış gösterdi. Enflasyonla topyekün mücadele programına yoğun destek gerçekleşti. Programın kasım ayı enflasyon rakamlarına beklentiler doğrultusunda katkı sağladı. Önümüzdeki dönemde öncelikle üretici fiyatlarında ardından tüketici fiyatlarında olumlu gelişmeler devam edecek. Sıkı makro politikalar ve yapısal tedbirlerle enflasyon kademeli olarak azalacak.
'CARİ AÇIKTA 30 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNMEYE BAŞLIYORUZ'
— 2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan aynı disiplin ve yüksek motivasyonla girme zamanı. Rehavet sıfır, daha yeni başladık. Mart ayında gerçekleşecek seçimlere rağmen disiplinden sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u yöneteceğiz.
— Sermaye piyasalarını çok daha güçlendirecek ürün çeşitliliğini ve enstrüman sayısını artıracağız. Katma değer zincirinde Türkiye'nin ekonomik olarak yükselmesini sağlayacak, istihdam artıracak politika setlerini hayata geçirmeye başladık. Birinci önceliğin kalkınma ve büyüme olduğu bir döneme giriyoruz.
'HEDEFLERİMİZİ TEKER TEKER DELİVER EDECEĞİZ'
— Türkiye güçlü kamu maliyesi ile iç-dış şoka karşı direncini bütün dünyaya ispat etti. Türkiye böyle bir dönemde yeni bir hikaye yazmaya başladı. Milletimize hak ettiği refahı sunmak için çalışacağız.
— Hedeflerimizi teker teker deliver edeceğiz.
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