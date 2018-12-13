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12:59 13 Aralık 2018
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    Fatih Dönmez

    Bakan Dönmez: Asgari ücretli daha az fatura ödüyor

    © AA / Celal Güneş
    Ekonomi
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    2002 ve 2018 yıllarında ödenen elektrik ve doğalgaz faturalarını kıyaslayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Asgari ücret içindeki payları azalmış durumda" dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda soruları yanıtladı.

    Doğalgaz ve elektrik
    © AA /
    Anadolu Ajansı: Türkiye'de elektrik ve doğalgaz AB'den ucuz
    Bakan Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

    "2002 yılında asgari ücrette 150 kilovat/saatlik bir elektrik tüketen hanenin asgari ücrete oranı, aylık asgari ücret içindeki payı yüzde 15.1 iken bugün itibarıyla asgari ücret 1603 lira. Yine 150 kilovat/saatlik elektrik tüketimini baz aldığımızda asgari ücretteki elektrik faturasının payı yüzde 5.6; 3'te 1'i oranında aslında azalma söz konusu. Doğalgazda 1 Ocak 2002'de net asgari ücret üzerinden, 100 metreküplük ortalama bir aylık tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 25. Bugün itibarıyla yine aynı miktardaki doğalgazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 9.2'dir. Yüzde 25'ten yüzde 9.2'ye düşmüş durumda. Arzu ederiz ki yüzde 5 olsun. Biz de onun için gayret ediyoruz."

    'SADECE DÖVİZ VEYA ENFLASYON ETKİLEMİYOR, BAŞKA UNSURLAR DA VAR'

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
    © AA /
    Bakan Dönmez: Maliyetler düşerse doğalgaz ve elektrik fiyatında indirim olabilir
    Enerji maliyetlerindeki değişimler azalma yönünde olursa fiyatların düştüğünü, artış yönünde olursa da fiyatların arttığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

    "Sadece döviz veya enflasyon etkilemiyor, etkileyen başka unsurlar da var. Maliyetlerin içerisinde yatırım maliyetleri, işçilik giderleri, uluslararası petrol ve doğal gaz fiyatları, emtia fiyatları, bunlar gibi unsurlar bir araya geliyor. Hakikaten çok kompleks, sofistike bir hesabı var. EPDK bu hesapları yapıyor ve sonunda bir tarife çıkıyor. Bu tarife de ulusal tarife olarak tüm ülkede uygulanıyor. Maliyetler düşerse indirim olması gayet normal. Biz de zaten bunun için çalışıyoruz. Şu anda yıl başına daha var. Ekipler maliyetleri tekrar çalışıyorlar ve gözden geçiriyorlar."

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    Etiketler:
    asgari ücret, doğalgaz, elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih Dönmez, Türkiye
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