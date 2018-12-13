Bakan Dönmez: Asgari ücretli daha az fatura ödüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda soruları yanıtladı.

Bakan Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"2002 yılında asgari ücrette 150 kilovat/saatlik bir elektrik tüketen hanenin asgari ücrete oranı, aylık asgari ücret içindeki payı yüzde 15.1 iken bugün itibarıyla asgari ücret 1603 lira. Yine 150 kilovat/saatlik elektrik tüketimini baz aldığımızda asgari ücretteki elektrik faturasının payı yüzde 5.6; 3'te 1'i oranında aslında azalma söz konusu. Doğalgazda 1 Ocak 2002'de net asgari ücret üzerinden, 100 metreküplük ortalama bir aylık tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 25. Bugün itibarıyla yine aynı miktardaki doğalgazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 9.2'dir. Yüzde 25'ten yüzde 9.2'ye düşmüş durumda. Arzu ederiz ki yüzde 5 olsun. Biz de onun için gayret ediyoruz."

'SADECE DÖVİZ VEYA ENFLASYON ETKİLEMİYOR, BAŞKA UNSURLAR DA VAR'

Enerji maliyetlerindeki değişimler azalma yönünde olursa fiyatların düştüğünü, artış yönünde olursa da fiyatların arttığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Sadece döviz veya enflasyon etkilemiyor, etkileyen başka unsurlar da var. Maliyetlerin içerisinde yatırım maliyetleri, işçilik giderleri, uluslararası petrol ve doğal gaz fiyatları, emtia fiyatları, bunlar gibi unsurlar bir araya geliyor. Hakikaten çok kompleks, sofistike bir hesabı var. EPDK bu hesapları yapıyor ve sonunda bir tarife çıkıyor. Bu tarife de ulusal tarife olarak tüm ülkede uygulanıyor. Maliyetler düşerse indirim olması gayet normal. Biz de zaten bunun için çalışıyoruz. Şu anda yıl başına daha var. Ekipler maliyetleri tekrar çalışıyorlar ve gözden geçiriyorlar."