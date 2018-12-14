'Geri sayım: Dolar bir hafta sonra düşüşe geçecek'

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (FED) önümüzdeki çarşamba yapılacak toplantısı öncesinde diğer para birimlerine karşı gevşek seyir izleyen Amerikan dolarının bundan böyle uzun soluklu düşüşe geçeceğini öngördü.

© REUTERS / Afolabi Sotunde IMF Başkanı Lagarde'dan resesyon ve FED değerlendirmesi

Geçen hafta ABD verileri ve OPEC kararının etkisiyle Türk Lirası, ruble ve diğer ulusal para birimleri karşısında gevşeyen dolarla ilgili değerlendirmelerde bulunan analistler, Amerikan para biriminin önümüzdeki hafta uzun soluklu düşüş eğilimine geçeceğini öngördü.

FED FAİZ ARTIRIMLARINA ARA VEREBİLİR

Finans uzmanlarının çoğu, FED'in 19 Aralık'taki toplantıda faiz artıracağı görüşünü paylaşıyor, ancak aynı zamanda daha sonraki faiz artırımlarına ara vereceğini de duyuracağı konusunda uyarıyor.

Goldman Sachs analistleri, FED'in politikasındaki güvercin tutumunun dolar kurunda düşüşü tetikleyeceği ve önümüzdeki hafta yapılacak toplantının orta vadeli bir düşüşün başlangıcı olabileceği konusunda uyarıyor.

Goldman Sachs'ın baş strateji analisti Zach Pandl, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "FED yetkililerinin yorumları, Amerikan para biriminin düşündüğümüzden daha önce ucuzlamaya başlayacağı konusundaki inancımızı artırıyor" diye konuştu.

RESESYON RİSKİ

© REUTERS / Joshua Roberts FED faiz kararını açıkladı

Goldman Sachs'ın görüşlerini Morgan Stanley, Bank of America, Сiti ve diğer büyük bankalar da paylaşıyor, analistler, hem doların hem de ABD ekonomisinin zayıflayacağını öngörüyor.

Uzmanlara göre borsadaki volatilite artışı, ticaret savaşları ve devlet tahvillerinin getiri eğrisindeki düzelme gibi belirtiler, ekonomik büyümenin kaçınılmaz olarak yavaşlayacağına işaret ediyor, zira son 50 yılda ABD'nin ekonomisinde meydana gelen düşüşlerin öncesince benzer bir tablo söz konusuydu.

Bu arada Rus analistler de doların uzun vadeli gevşemesi için tüm koşulların oluştuğunu doğruluyor ve bu koşulların en önemlisinin FED yetkililerinin daha gevşek para politikasına geçilmesi yönündeki açıklamaları olduğuna işaret ediyor.

Şimdilik uzmanların sadece yüzde 20'si önümüzdeki yıl ABD ekonomisinde resesyon bekliyor, fakat 2020'de böyle bir durgunluğun olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

En eski Rus yatırım şirketlerinden Zerich Capital Management'in yatırım analizinden sorumlu genel müdür yardımcısı Andrey Vernikov, "Para politikalarının sıkılaştırılması ve aynı zamanda Çin ve Avrupa Birliği (AB) ile ticaret savaşlarının yürütülmesi, Amerikan ekonomisinde büyük bir soğumaya neden olabilir" uyarısında bulundu.

FED'in önümüzdeki hafta daha sonraki faiz artırımlarına ara vereceği öngörüsü, küresel yatırımcıların ABD hazine tahvillerinden daha çok gelir getirecek değerli kağıt arayışına gireceği ve dolayısıyla daha çok faiz getirisi olan ve güçlü bütçelere dayanan dövizlere talebin artacağı anlamına geliyor.