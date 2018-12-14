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09:00 14 Aralık 2018
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    Asgari ücret toplantısı

    Patronlar asgari ücreti görüşüyor: Mevcut çalışanları değil, yatırımcıları, işsizleri düşünmek için bir aradayız

    © AA / Halil Sağırkaya
    Ekonomi
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    Asgari ücret görüşmelerine dair açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Biz asgari ücrette mevcut çalışanları değil, yatırımcılarımızı, iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız" dedi.

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya, Önder'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi.

    Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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    Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kendi saygınlığına yaraşır bir şekilde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

    — Şunun farkındayız, asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın büyük beklentileri var. Bu konuda dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ama en önemlisi de çalışanların içerisinde bulunduğunu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız.

    Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, "Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK'in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

    Türk-İş'in net talebinin ne olduğunu sorulması üzerine Irgat, "Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda bir uzlaşma sağlayamadık ama bir yaklaşım oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldı. Bu yaşanan bir gerçek. Toplu iş sözleşmelerimizde de gerçekleşen enflasyon artı ülkenin gelişmişliğine bağlı olarak refah payı talep ederiz" yanıtını verdi.

    Irgat, 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak lazım. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını tüm kamuoyu biliyor" değerlendirmesini yaptı.

    'TEMENNİMİZ OY BİRLİĞİYLE AÇIKLANMASI'

    TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da bugünkü toplantıda 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karşılaştırıldığını aktararak şöyle konuştu:

    — Bu konuda çeşitli görüşlerimiz oldu. Gerek enflasyon gerek işsizlik gerekse de büyüme rakamları üzerinde görüşlerimizi illettik. Biz asgari ücrette mevcut çalışanları değil, yatırımcılarımızı, iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tüm saygınlığıyla çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi. Onun için çaba göstermeye devam edeceğiz. Umuyorum bu doğrultuda bir sonuç çıkacak ortaya.

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    İşveren tarafı olarak tekliflerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Koç, şunları söyledi:

    — Önümüzdeki hafta TÜİK'ten gerekli rakamalar gelmeden herhangi bir şey söylemek çok doğru değil. Geldikten sonra değerlendireceğiz ve muhtemelen son toplantıda bütün değerlendirmelerimizi paylaşacağız. 2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha faklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız. Önerilerimiz, asgari ücret desteğinin artarak devam etmesi, işsizlik sigortası işveren hissesinin 2019 yılında alınmaması ve vergi dilimleri, kesinti oranlarının mutlak suretle gözden geçirilmesi ve buna bağlı olarak asgari geçim indirimi tekrar dikkate alınması. Bunları tekrar dile getirdik.

    Türk-İş heyetinde bu yıl ilk komisyonda yer alan asgari ücretli işçi Gülden Görmez de toplantıda söz aldığını ve asgari ücretle nasıl geçinmeye çalıştığını anlattığını dile getirerek Komisyonda asgari ücretlilerin beklentileri doğrultusunda bir rakamın çıkacağı konusunda umutlu olduğunu kaydetti.

    SONRAKİ TOPLANTI 20 ARALIK'TA

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

    Etiketler:
    TL, dolar, para, asgari geçim, işçi, işveren, görüşme, asgari ücret, Türk-İş, DİSK, TİSK, Akansel Koç, Nazmi Irgat, Türkiye
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