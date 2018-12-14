Albayrak: Vatandaşlarımıza altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz

Bakan Albayrak, altın tahvili ihracıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz" diyen Albayrak, "5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz.



5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak. pic.twitter.com/63QnvyGijm — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 14 декабря 2018 г.

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