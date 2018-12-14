Türk Telekom kotasız internet tarifelerini tekrar yayınladı: Fiyatları değil, ismi değiştirdiler

Türk Telekom iki gün önce yeni yıldan itibaren geçerli olacak AKN'siz internet fiyatlarını yayınlamıştı ve yüksek fiyatlar tepki görmüştü.

Daha sonra internet sitesinden tarifeleri kaldıran Türk Telekom, yaptığı bir güncellemeyle fiyatları yeniden internet sitesine ekledi.

Fiyatlarda bir güncelleme beklerken Türk Telekom farklı bir adım attı ve güncellemeyi fiyatlarda değil paketlerin isimlerinde yapmayı seçti.

'Lider Kampanya' adıyla sunulan paketin yerini ‘Limitsiz İnternet Çağı' kampanyası aldı ancak fiyatlarda herhangi bir değişiklik görünmüyor.

Türk Telekom, kotasız internet tarifelerini açıkladı. 59.90 TL'ye 4 Mbps veriliyor. 50 Mbps için ödenmesi gereken tutar ise 259.90 TL olarak belirlendi: 'Rakamlar bu kadar uçacaksa neden AKN kaldırılıyor, ne gerek var? Bırakın kalsın AKN güzel güzel'https://t.co/AEWTQYV0oP pic.twitter.com/r25Eb9HtIB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 12, 2018

​AKN'siz internet kampanyasına ait fiyatlar şu şekilde:

4 Mbps: 59.90 TL

6 Mbps: 69.90 TL

8 Mbps: 79.90 TL

16 Mbps: 92.90 TL

24 Mbps: 119.90 TL

35 Mbps: 149.90 TL

50 Mbps: 249.90 TL

100 Mbps: 335.90 TL