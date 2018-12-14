Dolar endeksi yükseliyor, kur 5.40 sınırında

Dolar, yatırımcıların dikkatinin ABD'de gelecek hafta beklenen faiz artırımına çevrilmesiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Dolar endeksi bugün 97.56 seviyesine kadar çıkarak yaklaşık 19 ayın zirvesini gördü. Endeks 97.53'de yer aldı.

Dolardaki yükselişe paralel olarak dolar/TL kuru da yukarı yönlü hareket etti. Kur 1.10 artışla 5.3950'den alıcı buldu.

Euro/dolar yüzde 0.60 düşüşle 1.1293, euro/TL ise yüzde 0,35 artışla 6.0960 seviyesinde.

Dünya'nın haberine göre ECB başkanının Euro Bölgesi görünümüne ilişkin kötümser açıklamaları ve Brexit'e ilişkin endişelerin güçlenmesiyle euro ve sterlinin baskı altında kalması da dolarda yükselişi destekliyor.