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16:39 14 Aralık 2018
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    Ziraat Bankası

    Ziraat Bankası konutta kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekti

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Ziraat Bankası, kendisi ile çalışan konut üreticilerinden satın alınacak konutlar için aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullandıracak.

    Halkbank
    © REUTERS / Umit Bektas
    Ziraat Bankası'nın ardından bir faiz hamlesi de Halkbank'tan
    Ziraat Bankası, inşaat sektörüne yönelik yeni işbirliğini duyurdu.

    Banka'dan yapılan açıklamaya göre; hali hazırda Ziraat ile aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticilerinden satın alınacak konutlar için aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullanma imkânı sunulacak.

    Banka'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

    "Ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyete destek verme vizyonumuz doğrultusunda, ekonomimizin lokomotifi konumunda olan konut/inşaat sektörüne yönelik uzun yıllardır etkin finansal çözümler sunmaktayız.

    Bankamız; bugüne kadar konut sektörüne sunduğu öncü çözüm önerilerine bir yenisini daha ekleyerek, bugün itibariyle hem Bankamız ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmalarımızın hem de bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır.

    Ziraat Bankası
    © Fotoğraf : Twitter
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    Uygulama kapsamına hali hazırda Bankamızla aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticileri alınmış olup, bu firmalardan konut satın alacak müşterilerimize aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 Bin TL'ye kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulacaktır.

    Yapılan çalışma ile Bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır.

    Bu kapsamda, Bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır.

    Öte yandan; kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların Bankamıza olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır. Bu durum bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankamızca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturacaktır.

    Bu uygulama ile başta alt ve orta gelir grubunda yer alan müşterilerimiz olmak üzere tüm müşterilerimizin konut sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu finansmana çok daha kolay ulaşması sağlanacak ve konut sektörüne önemli bir canlılık getirilmiş olacaktır."

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