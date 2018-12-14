Theresa May'den AB'ye 'tedbir maddesi' mesajı: Sorunu aşma herkesin yararına

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesiyle" ilgili teminatlara gerek bulunduğu konusunda açık bir tutum sergilediğini söyledi.

Brüksel'deki AB liderler zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan May, "Muhataplarımla bir dizi görüşme gerçekleştirdim ve Avam Kamarasında milletvekillerinin görüşlerini dinlemiş olarak 'tedbir maddesi' ile ilgili teminatlar gerektiği konusunda çok açık konuştum" dedi.

May, "Düzensiz bir Brexit hiç kimsenin çıkarına olmaz. Bu sorunu aşmanın hem İngiltere'nin hem de AB'nin yararına olacağını yineledim" diye konuştu.

AB'nin yayımladığı bildiride bazı konuların açıklığa kavuşturulduğunu belirten May, birliğin, "tedbir maddesinin" devreye girmesine gerek kalmadan gelecekteki ilişkiler konusunda hızla çalışma kararlılığını dile getirdiğine işaret etti.

May, bildiride, "tedbir maddesi" devreye girse bile bunun geçici olacağının vurgulandığına dikkat çekerek, metnin resmi niteliği dolayısıyla bu sözlerin hukuki bir statüsü de olduğunun altını çizdi.

Bu konuyu bugün muhataplarıyla ele aldığını kaydeden May, "Fakat milletvekilleri ilave teminatlar da isteyecektir." ifadesini kullandı.

AB tarafı gibi kendisinin de varılan Brexit anlaşmasının değişmeyeceğini düşündüğünü aktaran May, "Ancak bugün muhataplarımla görüşmelerim gösterdi ki bu konuda daha fazla açıklık ve tartışma mümkündür" ifadelerini kullandı.