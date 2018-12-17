Dolar/TL kuru güne 5.37 seviyesinde başladı

Dolar/TL yeni haftaya 5.3751 TL seviyesinden başladı. Kur geçtiğimiz hafta cuma günü küresel olarak risk iştahında azalmayla 5.42 seviyesine kadar yükselmişti.

© AFP 2018 / FETHI BELAID Suudi Arabistan'dan Tunus'a 830 milyon dolar yatırım ve yardım sözü

Geçen hafta 5.42 TL seviyesine kadar yükselen dolar/TL yeni haftaya 5.3751 TL seviyesinden başladı. Kur cuma günü küresel olarak risk iştahında azalmayla 5.42 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.3926 seviyesine inmişti. Çin'de piyasa beklentisinin altında gelen sanayi üretim rakamları sonrası global piyasalarda hareketlilik yaşanmış, küresel piyasalardaki büyüme endişelerinin daha da yüksek seviyede hissedilmesine yol açmıştı.

Euro Bölgesi'nde özel sektör (Satın Alma Yöneticileri Endeksleri) PMI rakamlarının beklentinin altında zayıf gelmesi euro'yu 1.13 seviyesinin altına sürüklerken, sterlinin Brexit gelişmelerinden zayıf kalmayı sürdürmesi dolar endeksini 97 seviyesi üzerinde güçlendirmiş, bu durum gelişmekte olan piyasalarda baskı yaratmış, TL de bu durumdan negatif etkilenmişti.

İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ AÇIKLANACAK

Yatırımcılar bu hafta Hazine'nin altın ve döviz tahvili ihracına odaklanacak. Bugün eylül ayı işsizlik oranı, ekim ayı sanayi üretimi, kasım ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi'ni takip edilecek. 17 —21 Aralık haftasında yurt içinde öne çıkacak gelişmeler arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, kasım ayı konut satışları ve Merkez Bankası'nın 13 Aralık tarihli PPK toplantı özeti var.