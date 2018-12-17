İşsizlik oranı son 1.5 yılın zirvesinde

İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan artarak yüzde 11.4 oldu. İşsiz sayısı 330 bin kişi artışla 3 milyon 749 bin kişiye ulaştı. Böylece işsizlik oranı Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert İşsizlik yüzde 11'i geçti, işsiz sayısı 3.6 milyona yükseldi

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0.8 puan yükselerek yüzde 11.4 oldu.

İşsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre ise 0.3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.7 puanlık artışla yüzde 13.5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.6 puan artarak yüzde 21.6 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0.9 puan yükselerek yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı Mart 2017'den (yüzde 11.7) bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.