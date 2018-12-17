Bütçe 7.6 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2017 yılı Kasım ayında 8.5 milyar TL fazla veren bütçe, 2018 yılı Kasım ayında 7.6 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kasım ayı ile ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 artarak 81.9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31.1 yükselerek 74.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.2 artışla 690.8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24 yükselişle 745.4 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 7.6 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde de 54.5 milyar lira açık verdi.