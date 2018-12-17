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12:50 17 Aralık 2018
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    Karşılıksız çek

    Karşılıksız çek tutarında büyük artış: 25 milyar TL'ye ulaştı

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Ocak-kasım döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artışla 25 milyar TL oldu.

    Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından Kasım 2018 Çek Bilgileri yayımlandı.

    Doğan Medya
    © REUTERS / Yagiz Karahan
    Doğan Holding'den 'karşılıksız çek' açıklaması
    Buna göre bankalara ocak-kasım döneminde ibraz edilen 528 bin keşideciye ait 19 milyon adet çekin toplam tutarı 853 milyar TL olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 18, çek adeti yüzde 2 arttı. Aynı dönemde keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 2 geriledi.

    Ocak-kasım döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 48 bin keşideciye ait 505 bin adet çekin toplam tutarı 25 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 29 bin keşideciye ait toplam 4.3 milyar TL tutarındaki 101 bin adet çekin daha sonra ödendiği görüldü.

    Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 60, çek adeti yüzde 22 ve tekil keşideci sayısı ise yüzde 3 artı. Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ibraz edilen çeklere oranı yükseldi. Kasım ayında, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 2.6 puan artarak yüzde 4.8, adet olarak ise 2.6 puan artarak yüzde 4.6'ya çıktı.

    Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının, adetinin ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralandı.

    Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise sırasıyla yüzde 7.6 ile Osmaniye, yüzde 7.2 ile Mardin, yüzde 6.5 ile Muş, yüzde 6.3 ile Bingöl ve yüzde 6.1 ile Artvin oldu.

    Etiketler:
    karşılıksız çek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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