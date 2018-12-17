Albayrak: Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen bütçede sıkı duruşumuzu koruyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kasım ayı ile ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7.6 milyar TL fazla verdi. Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız" ifadelerini kullandı.
Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 17 декабря 2018 г.
Haziran’da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız. pic.twitter.com/aLD3h3miam
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