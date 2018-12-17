Albayrak: Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen bütçede sıkı duruşumuzu koruyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen, sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı/Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kasım ayı ile ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

© AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat Bütçe 7.6 milyar lira fazla verdi

Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.2 artışla 690.8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24 yükselişle 745.4 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 7.6 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde de 54.5 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7.6 milyar TL fazla verdi. Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız" ifadelerini kullandı.