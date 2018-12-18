Dolarda yatay seyir

Dolar/TL 5.40'ın altındaki seyrini sürdürüyor. Kur yeni güne 5.3858 seviyesinden başladı. Geçtiğimiz hafta 5.42 TL seviyesine kadar yükselen Dolar/TL dün 5.37-5.3950 dar bandında işlem gördü.
HAZİNE 7 YIL VADELİ TAHVİLİ YENİDEN İHRAÇ EDECEK
Piyasalar iç borçlanma sürecini de dikkatle izliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel yatırımcılara yönelik altın, euro ve dolar cinsi tahvil ve sukuk ihraçlarında talep toplamaya dün başladı. Hazine bugün 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili (FRN) de yeniden ihraç edecek.
FED'İN İKİ GÜN SÜRECEK TOPLANTISI BAŞLIYOR
Öte yandan dünyanın başlıca ekonomilerindeki yavaşlama sinyalleri ABD ile Çin ve başka ülkeler arasındaki ticaret gerilimlerinin ekonomik büyümeye olumsuz yansıdığı endişeleri dolara güç kazandırıyor. Dolar endeksi 97 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Yatırımcılar ABD'de faiz oranlarının görünümünü de yakından izliyorlar. Fed'in bugün başlayacak iki günlük toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin ediliyor. Fed'in bu hafta faiz artırımı yapacağına kesin gözüyle bakılsa da faizlerin gelecekteki seyrine dair açıklama ve sinyaller dolar üzerinde belirleyici olacak.
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