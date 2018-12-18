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08:30 18 Aralık 2018
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    Dolar

    Dolarda yatay seyir

    © REUTERS / Marcos Brindicci
    Ekonomi
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    Dolar/TL yeni güne 5.3858 seviyesinden başladı. Geçtiğimiz hafta 5.42 TL seviyesine kadar yükselen Dolar/TL dün 5.37-5.3950 dar bandında işlem görmüştü. Bugün Hazine'nin tahvil ihracı takip edilecek. Fed'in iki gün sürecek toplantısı da bugün başlıyor.

    Dolar/TL 5.40'ın altındaki seyrini sürdürüyor. Kur yeni güne 5.3858 seviyesinden başladı. Geçtiğimiz hafta 5.42 TL seviyesine kadar yükselen Dolar/TL dün 5.37-5.3950 dar bandında işlem gördü.

    Wong Ching Kit
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    Merkez Bankası'nın faizleri geçen hafta sabit tutması ardından dalgalanan Dolar /TL cuma günü gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen değer kaybına paralel yönünü yukarı çevirmişti. Diğer para birimlerinde toparlanma yaşanırken TL'nin negatif ayrışmasında en önemli etken olarak yakın dönemde gerçekleşebilecek bir Suriye kara operasyonu görülüyor.

    HAZİNE 7 YIL VADELİ TAHVİLİ YENİDEN İHRAÇ EDECEK

    Piyasalar iç borçlanma sürecini de dikkatle izliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel yatırımcılara yönelik altın, euro ve dolar cinsi tahvil ve sukuk ihraçlarında talep toplamaya dün başladı. Hazine bugün 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili (FRN) de yeniden ihraç edecek.

    FED'İN İKİ GÜN SÜRECEK TOPLANTISI BAŞLIYOR

    Öte yandan dünyanın başlıca ekonomilerindeki yavaşlama sinyalleri ABD ile Çin ve başka ülkeler arasındaki ticaret gerilimlerinin ekonomik büyümeye olumsuz yansıdığı endişeleri dolara güç kazandırıyor. Dolar endeksi 97 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Yatırımcılar ABD'de faiz oranlarının görünümünü de yakından izliyorlar. Fed'in bugün başlayacak iki günlük toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin ediliyor. Fed'in bu hafta faiz artırımı yapacağına kesin gözüyle bakılsa da faizlerin gelecekteki seyrine dair açıklama ve sinyaller dolar üzerinde belirleyici olacak.

    Etiketler:
    borsa, Kur, piyasa, TL, dolar, Merkez Bankası, Türkiye
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