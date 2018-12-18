Kayıt
20:28 18 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Fahrettin Yokuş

    İYİ Partili Yokuş: Millet 2019'a ümitsiz giriyor, tek umutları milli piyango

    © AA / Aytaç Ünal
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 43

    2019 yılının Türkiye için zor geçeceğini söyleyen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Vatandaş hükümetten ümidini kesmiş durumda; ganyan, spor toto, milli piyango gibi gibi şans oyunlarına koşuyor" dedi.

    TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kamu kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü 8. turda İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

    Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişine günler kala, Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önündeki kuyruklar
    DHA
    Milli Piyango'nun 'asıl talihlileri' milyonlar kazanan ünlü bayiler
    Bütçeye ilişkin eleştirilerini dile getiren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş,  "Bütçede işçi, memur, emekli yok ama faiz, vergi, ceza, israf var. Vergi adaletsizliği ve yatırım ise hak getire" dedi.

    Bütçenin yüzde 62'sinin hâlâ dolaylı vergilerden oluştuğuna değinen Yokuş, faiz giderlerinin 117 milyar liraya çıktığını belirtti.

    Yokuş, "2019 yılı ülke için zor geçecek. Millet 2019 yılına ümitsiz girmektedir. Milletin tek umudu milli piyangodur, büyük çekilişte verilecek rakam 70 milyon lira. Vatandaş hükümetten ümidini kesmiş durumda; ganyan, spor toto, milli piyango gibi gibi şans oyunlarına koşuyor" değerlendirmesini yaptı.

    'FABRİKALARIN YERİNE AVM YAPILDI'

    AVM, Alışveriş Merkezi
    © AA /
    15 milyar dolarlık yapılandırma talebi: 'AVM yatırımlarının sonuna geliyoruz'
    İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan da özelleştirme uygulamalarını eleştirdi.

    Özelleştirilen kurumların yabancılara satıldığını, o kurumlarda çalışanların ya işten çıkarıldığını ya da ücretlerinin düşürüldüğünü söyleyen Kaplan, "Oralarda çalışan işçileri mağdur etmeden onların haklarının korunması gerekmektedir" dedi.

    Şeker fabrikalarının satılmasını da eleştiren Kaplan, "Şeker pancarları tarlalarda kalmıştır, toplanamamıştır. Bazı fabrikaların yerlerine ise AVM yapılmıştır" ifadesini kullandı.

    'TÜRKİYE, DÜNYANIN ENFLASYONU EN YÜKSEK 10. ÜLKESİ'

    Nureddin Nebati
    © AA / Selçuk Kızıldağ
    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Stabil bir döviz ve eksiye düşen enflasyon dönemindeyiz
    İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, TÜİK bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, TÜİK Başkan Yardımcısı'nın gerçek enflasyon rakamlarını açıkladığı için görevden alındığını ileri sürerek, "Ne yaparsanız yapın, vatandaş gerçek rakamları yaşıyor" dedi.

    Çulhaoğlu, Türkiye'nin, dünyanın enflasyonu en yüksek 10. ülkesi olduğunu, dünyanın üçüncü ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

    Türkiye'nin inşaata dayalı, üretim olmayan rakamlarla büyümeye çalıştığını, ancak bunda da başarılı olamadığını ifade eden Çulhaoğlu, "Durum böyle ama pembe tablolarla durum iyi gösterilmeye çalışılıyor. Vatandaş pazarda gerçek enflasyonu, gerçek rakamları görüyor. Bu millet size yerel seçimlerde gereken cevabı verecektir" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Hükümet, IMF'nin tavsiye kararına göre ekonomi programı uyguluyor
    Ekonomi yazarı Kahveci: Artık ucuz krediyle tüketimi unutun, yüksek faiz devam edecek, bırakın yatırımı mevcudu koruma sorunu var
    Türk-İş'in asgari ücret teklifi: 2 bin TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve refah payı
    Ekonomist Yeşilada: Enflasyon alışveriş olmadığı için, cari açık ithalat yapacak para kalmadığı için düştü
    Prof. Kozanoğlu: Enflasyon hülle yapılarak sonraki aylara ötelendi
    Etiketler:
    enflasyon, AVM, ekonomi, Milli piyango, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM Genel Kurulu, İYİ Parti, Enez Kaplan, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Fahrettin Yokuş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kırgızistan'da Vücut Geliştirme Yarışması
    Bişkek’teki Açık Vücut Geliştirme Yarışması’ndan kareler
    Karikatür
    ABD'nin Arktik'te tatbikattan vazgeçme sebebi Rusya'dan yardım istemek zorunda kalma korkusu oldu
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet