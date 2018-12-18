İYİ Partili Yokuş: Millet 2019'a ümitsiz giriyor, tek umutları milli piyango

2019 yılının Türkiye için zor geçeceğini söyleyen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Vatandaş hükümetten ümidini kesmiş durumda; ganyan, spor toto, milli piyango gibi gibi şans oyunlarına koşuyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kamu kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü 8. turda İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

Bütçeye ilişkin eleştirilerini dile getiren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Bütçede işçi, memur, emekli yok ama faiz, vergi, ceza, israf var. Vergi adaletsizliği ve yatırım ise hak getire" dedi.

Bütçenin yüzde 62'sinin hâlâ dolaylı vergilerden oluştuğuna değinen Yokuş, faiz giderlerinin 117 milyar liraya çıktığını belirtti.

Yokuş, "2019 yılı ülke için zor geçecek. Millet 2019 yılına ümitsiz girmektedir. Milletin tek umudu milli piyangodur, büyük çekilişte verilecek rakam 70 milyon lira. Vatandaş hükümetten ümidini kesmiş durumda; ganyan, spor toto, milli piyango gibi gibi şans oyunlarına koşuyor" değerlendirmesini yaptı.

'FABRİKALARIN YERİNE AVM YAPILDI'

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan da özelleştirme uygulamalarını eleştirdi.

Özelleştirilen kurumların yabancılara satıldığını, o kurumlarda çalışanların ya işten çıkarıldığını ya da ücretlerinin düşürüldüğünü söyleyen Kaplan, "Oralarda çalışan işçileri mağdur etmeden onların haklarının korunması gerekmektedir" dedi.

Şeker fabrikalarının satılmasını da eleştiren Kaplan, "Şeker pancarları tarlalarda kalmıştır, toplanamamıştır. Bazı fabrikaların yerlerine ise AVM yapılmıştır" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN ENFLASYONU EN YÜKSEK 10. ÜLKESİ'

© AA / Selçuk Kızıldağ Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Stabil bir döviz ve eksiye düşen enflasyon dönemindeyiz

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, TÜİK bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, TÜİK Başkan Yardımcısı'nın gerçek enflasyon rakamlarını açıkladığı için görevden alındığını ileri sürerek, "Ne yaparsanız yapın, vatandaş gerçek rakamları yaşıyor" dedi.

Çulhaoğlu, Türkiye'nin, dünyanın enflasyonu en yüksek 10. ülkesi olduğunu, dünyanın üçüncü ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin inşaata dayalı, üretim olmayan rakamlarla büyümeye çalıştığını, ancak bunda da başarılı olamadığını ifade eden Çulhaoğlu, "Durum böyle ama pembe tablolarla durum iyi gösterilmeye çalışılıyor. Vatandaş pazarda gerçek enflasyonu, gerçek rakamları görüyor. Bu millet size yerel seçimlerde gereken cevabı verecektir" diye konuştu.