Fransa'da büyüme yavaşladı: 'Sebebi Sarı Yelekler'

Son düşüşte en büyük etkenin Sarı Yelekler'in düzenlediği hükümet karşıtı gösteriler olduğu belirtildi. Ayrıca protestolar öncesi uluslararası ticaret savaşları nedeniyle ticari güvenin azalması da başka bir etken olarak gösterildi.
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline gelmişti.
Binaların ve arabaların yakıldığı, iş yerlerinin yağmalandığı gösteriler nedeniyle, yılın en çok alışveriş yapılan dönemi olarak gösterilen Noel öncesi özellikle başkent Paris'te mağazalar kepenk indirmek zorunda kalmıştı.
Turizmin de etkilendiği gösterilerin ekonomiye etkisinin 10 milyarlarca avroyu bulduğu değerlendiriliyor.
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