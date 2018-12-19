TİSK Başkanı Önen: 2 bin TL'nin üzerinde asgari ücret enflasyon, işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun değil

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, yeni yılda asgari ücretin 2 bin TL'nin üzerinde olmaması gerektiğini söyledi. Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon, işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte" diyen TİSK Başkanı Önen, asgari ücret ile geçim ücretinin farklı şeyler olduğunu, bu iki kavramın karıştırılarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Asgari ücretin çalışanlara ödenebilecek alt limiti tarif ettiğini belirten Önen, "Asgari ücretin, hedef enflasyon ile birlikte ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu, hedef yatırımlar, verimlilik, işsizlik ve enflasyon ile mücadele hedeflerinin dikkate alınarak tespit edilmesini öneriyoruz. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte" diye konuştu.

Asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması yönündeki taleplere değinen Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması açısından da destekleyici değil" ifadelerini kullandı.

Önen, TİSK olarak yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası işveren payının 2019'da alınmamasını, SGK İşveren Desteği'nin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ettiklerini vurguladı.