Kurtlar Vadisi, Güldür Güldür Show gibi programlara sponsorluk yapan şirket, konkordato istedi

Son olarak Kurtlar Vadisi, Güldür Güldür Show gibi televizyon programlarına sponsorluk yapan Ege Bölgesi'nin mobilya devi olan Can Mobilya Uğur Dayanıklı Tüketim Malları ve Reklamcılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konkordato talebini mahkemeye iletti.

© Fotoğraf : Twitter Konkordato ilan eden şirket sayısı açıklandı

Döviz kurunun ağustos ayında 7.24 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıkması ve kredi faizlerinin yükselmesinin ardından hızlanan konkordato başvurularının 1700'e yaklaştığı belirtiliyor. Ancak son aylarda fırtınanın atlatılması ve döviz kurunda bir istikrar oluşması üzerine konkordato ilan eden firmalardan caymalar başladı. Bankalar ile masaya oturan 7 şirket konkordatodan vazgeçerken borçlarını yapılandırma konusunda ikna olan 56 şirketin de başvurularını geri çekeceği öğrenildi. Son olarak, ünlü mücevher markalarından Gilan, konkordato talebinden kendi isteği ile vazgeçmişti.

Dünya gazetesinin görüştüğü bir bankacı, konkordato başvurusu öncesinde yapılandırma konusunu hiç gündemine almamış şirketlerin bu kararından döndüklerine dikkat çekiyor.

Öte yandan, 1700'e yakın başvurunun arasında en son olarak Kurtlar Vadisi, Güldür Güldür Show gibi televizyon programlarına sponsorluk yapan Ege Bölgesi'nin mobilya devi olan Can Mobilya Uğur Dayanıklı Tüketim Malları ve Reklamcılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konkordato talebini mahkemeye iletti.