Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, petroldeki düşüş ve ABD ile ilişkilere dair iyimserlikle haftanın son işlem gününe 5.2684 seviyesinden başladı. Kur dün günü 5.2561 TL seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.2684 seviyesinden başladı. Petroldeki düşüş ve ABD ile ilişkilere dair iyimserlik TL'ye pozitif yansıyor. Hafta başında 60 dolar civarında olan Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3'e yakın düşüşle 55,50 dolara indi. Brent petrolün varili bu sabah 54.71 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba gecesi faizi beklendiği gibi 25 baz puan artırmasının ardından 97.00 seviyesine yükselen dolar endeksi de dün 96.35'lere geriledi.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARIYLA 5.21'E GERİLEMİŞTİ

Dolar/TL çarşamba günü ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında 5.2116'ya kadar gerilemişti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırmasının ardından 5.25 seviyesinden 5.2861'e çıkan Dolar/TL Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla 5.32'ye yaklaştıktan sonra 5.30 civarında dengelenmişti.