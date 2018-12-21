Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü. Buna göre aylık faturası 67 lira ve üzerinde olanlar elektrik tedarikçilerini seçebilecekler.

EPDK tarafından elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limiti, 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate düşürüldü.

EPDK'nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek.

Buna göre aylık faturası 67 lira ve üzerinde olanlar elektrik tedarikçilerini seçebilecekler.