Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

EPDK'nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek.
Buna göre aylık faturası 67 lira ve üzerinde olanlar elektrik tedarikçilerini seçebilecekler.
Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü. Buna göre aylık faturası 67 lira ve üzerinde olanlar elektrik tedarikçilerini seçebilecekler.
EPDK'nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek.
Buna göre aylık faturası 67 lira ve üzerinde olanlar elektrik tedarikçilerini seçebilecekler.
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