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16:10 21 Aralık 2018
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    Balık

    Balıkçılar dertli: Eskiden 50 liraya aldığımız ağ şimdi 120 lira oldu

    © Fotoğraf : Pixabay
    Ekonomi
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    Trabzon'da, kayıkla açıldıkları denizde küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılar, teknolojiyi kullanarak avcılık yapan büyük ölçekli balıkçılar ve ağlara uygulanan zamlar nedeniyle avcılık yapamaz hale geldi.

    Karadeniz'de, 1 Eylül'de denizlerde başlayan av sezonu sürüyor. Karadeniz'de balıkçılar, son 10 yılın en bereketli palamut ve hamsi sezonunu yaşıyor.

    Balıkçı
    © AFP 2018 / CHARLY TRIBALLEAU
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    Trabzon'un Faroz Limanı'nda kayıkla açıldıkları denizde küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılar, teknolojiyi kullanarak avcılık yapan büyük ölçekli balıkçılar ve ağlara uygulanan zamlar nedeniyle avcılık yapamaz hale geldi. Günün erken saatlerinde kayıkla denize açılan balıkçılar, az da olsa avladıkları balığı satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

    'ÇOCUKLARIMIZ BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRMEYECEK'

    45 yıldır baba mesleği balıkçılıkla uğraşan Salih Yılmaz, balık ağlarındaki fiyat artışının kendilerini zorladığını belirterek "Denizin dibinde her çeşit atık var. Ağlara takılan atıklar hasar veriyor, yenilemek zorunda kalıyoruz. Denize salladığımız yaklaşık 2 bin TL değerindeki ağlarımızdan 100 TL'lik balık çıkaramıyoruz. Randımanlı balık yok. Baba mesleğimiz olduğu için kazanmasak da, mutsuz da olsak yapıyoruz ama bizden sonraki nesli denize sokmayacağız. Çocuklarımız baba mesleği balıkçılığı devam ettirmeyecek" dedi.

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    'BÜYÜK TEKNELERDEN BİZE BALIK KALMIYOR'

    Gelişen teknoloji ile birlikte balık sürülerinin kolay tespit edilip yakalanabilmesinin balık popülasyonu açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çeken balıkçı Haluk Kalyoncu ise, "Sabah saat 5'te kalkıyor, 2 saat sonra bıraktığımız ağları topluyoruz. Limana gelip ağlardan ayıkladığımız balıkları komisyonculara satıyoruz. Masraflar gün geçtikçe ekonomik dalgalanmalar yüzünden artıyor. Gelişen teknoloji ile balık avı da değişti. Büyük teknelerden bize balık kalmıyor. Balık sürülerinin kolay tespit edilebilmesi ve yakalanabilmesinin balık popülasyonu açısından tehlike oluşturuyor. Deniz bu kadar büyük bir teknolojiye karşılık veremez. 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ekmeğimizi bundan kazanıp, çocuklarımızı öyle okutuyoruz. Kayıkla küçük balıkçılıkla uğraşanlar her zaman geriye gidiyor. Eskiden 50 liraya aldığımız ağ şimdi 120 lira oldu. Alım gücümüz gün geçtikçe azalıyor. Balık zaten denizde az. Avladığımız balıkla mazotu karşılayamıyoruz" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    balıkçı, tekne, balık, çocuk, DHA, Türkiye
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