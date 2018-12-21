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    Alibaba.com Türkiye Müdürü Erpolat: Artık krizsiz bir dönem olmayacak

    © REUTERS / © REUTERS/ Aly Song
    Ekonomi
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    Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin biraraya geldiği PwC Türkiye 17. Çözüm Ortaklığı Platformu'nda, ayakta kalabilmek için dijital dönüşüm ve STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) yetkinliklerini geliştirmenin önemine vurgu yapıldı.

    Gazete Duvar'dan Sinan Saygılı'nın haberine göre, PwC Türkiye'nin gelenekselleşen Çözüm Ortaklığı Platformu, 17. yılında ‘Dalgaların Üzerinde Kalmak' teması altında iş dünyasıyla buluştu. Finans bölümleri başta olmak üzere hukuk, insan kaynakları, teknoloji gibi alanlarda Türkiye'nin önde gelen yöneticilerinin katıldığı 17. Çözüm Ortaklığı Platformu'nda, ekonomik durgunluk ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerin yapabileceği manevralar, mali ve ekonomik gündeme dair son gelişmelerin iş dünyasına etkisi, konunun uzmanlarınca işlendiği kapsamlı oturumlarda ele alındı.

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    © REUTERS / Jorge Duenes
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    Platformun açılış konuşmasını yapan PwC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın, ekonominin küreselleştiği bir ortamda, dijital dönüşümün önemine vurgu yaptı. Kadınların eşit şartlarda iş gücüne katılımının olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Yalçın, "Avrupa'da kadınların çalışabilir durumdaki kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 70'lerin üzerinde. Türkiye'de ise yüzde 30'lar seviyesinde. Yani her üç kadından ikisi evde oturmak zorunda bırakılıyor. Şirketlere söylediğim hep şudur; Tek kanatla uçamazsınız. Futbol maçı üzerinden örnek verecek olursak, rakibiniz 11 kişiyken, siz ben 8 kişiyle sahaya çıkarım, bu durum beni etkilemez diyemezsiniz" tavsiyesinde bulundu.

    ‘SEÇİMDEN SONRA EV TEMİZLİĞİ'

    Yerel seçimden sonra ekonomide ev temizliği yapılması gereken bir dönem geleceğinin altını çizen Yalçın, "Herkes buna hazırlıklı olmalı. Gündemin odak noktası da seçimden sonra ekonomi olmalı" dedi.

    Yalçın, ekonomilerin küreselleştiği ve paylaşım kavgasının sertleştiği bir ortamda, şirketlere şu tavsiyelerde bulundu:

    — Doğru bir dijital dönüşüm yaklaşımı, dijital yetenekler yaratmak,

    — STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) yetkinliklerini geliştirmek (Bu alanlarda 1 milyon kişi ihtiyacı var, önlem alınmazsa yüzde 30'u karşılanamayacak),

    — Şirketlerimizde kadınları hak ettiği yere taşıyarak çeşitliliği güçlendirmek ve en önemlisi büyük sorumluluğumuzun farkında olmak…

    Ekim ayının sonunda Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırımı Konferası'nda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (en ortada), kendisiyle özçekim yapmak isteyenlere poz verirken
    © REUTERS / File Photo
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    'ŞİRKETLER AYAKTA KALABİLMEK İÇİN MUTLAKA ADAPTASYON YETENEĞİNİ GELİŞTİRMELİ'

    Gün boyu süren çeşitli panel ve sunumlarla devam eden platformda, PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu moderatörlüğüyle "Dalgaların Üzerinde Kalmak" başlıklı ana panel gerçekleşti. Her biri ayrı sektörden olan panel katılımcıları Diageo İnsan Kaynakları Direktörü Birsen Çevik, Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, D.ream CFO Alper Önder Türkiye'nin mali ve ekonomik dalgalanmalara karşı alınması gereken önlemleri ve manevraları, kendi şirketleri ve sektörleri özelinde yorumladılar.

    Panelistlerden Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, Türkiye'de dijital ortamda alınan biletler ve bahis oyunları dahil olmak üzere e-ticaretin payının yüzde 3,5'lerde olduğu bilgisini verdi. Önümüzdeki yıllarda fiziksel mağazaların varlığını sürdürmekle beraber, sanal ortamda alışverişin payının hızlı yükselişine tanık olunacağını anlatan Erpolat, küresel ekonominin geleceğine ilişkinse şu yorumda bulundu: "Dünyada artık krizsiz bir dönem olmayacak. Şirketler ayakta kalabilmek için mutlaka adaptasyon yeteneğini geliştirmeli. Güçlü ekonomilerde KOBİ'ler ihracatın büyük bölümünü karşılıyor, buna en güzel örnek de Almanya. Ülkemizde de bu açıdan KOBİ'ler mutlaka güçlendirilmeli."

    ‘İNSAN KAYNAĞI ÖNEMLİ'

    Diageo İnsan Kaynakları Direktörü Birsen Çevik ise şirketler açısından insan kaynağının en önemli unsur olduğunu hatırlatarak, kriz dönemlerinde yetişmiş personel tasarrufuna gitmenin ilerisi için daha büyük maliyetler doğurduğuna vurgu yaptı. Genel olarak şirketlerin çalışan azaltma yerine, diğer kalemlerde tasarrufa gitme eğiliminde olduğunu savunan Çevik, 2019 zam beklentilerine ilişkinse "Şirketler bütçelerini enflasyonun ortalama 3 puan üzerinde belirliyor" dedi.

    Wong Ching Kit
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    ‘TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR ARTTI'

    D.ream CFO Alper Önder, 2018'in sıkıntılı bir yıl olduğunu vurgulayarak, TL'nin dolar karşısında yaklaşık yüzde 40'lık bir devalüasyona (değer kaybı) uğradığını anlattı. Tahsil edilemeyen alacakların oranının yüzde 3'ten yüzde 3,6'ya çıktığını belirten Önder, "Bu oranın daha da yukarıya çıkacağı yönünde veriler var. Bankaların sermaye yapıları güçlü, ancak eğilimleri kredi vermeme yönünde. Kâr etmesek de, likidite elimizde dursun diye düşünüyorlar. Şirketler ağırlıkla olarak kendi likiditeleriyle işleri döndürmek durumunda" dedi. Önder, her şeye rağmen 2019'un beklenen kadar zorlu olmayacağı görüşünde olduğunu da ifade etti.

    Öğleden sonra düzenlenen, moderatörlüğünü, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Murat Çolakoğlu'nun yaptığı "Küresel ve Yerel Gelişmeler Işığında Vergi İle İlgili Beklentiler" başlıklı oturumda, Hedef Filo CFO Nida Çetin, Koton CFO Özlem Yeşildere, PwC Türkiye Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri Cenk Ulu, PwC Türkiye Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı Recep Bıyık, Türkiye'de şirketlerin, küresel ve yerel gelişmeler ışığında vergi ile ilgili beklentilerini ve atılması gereken adımları değerlendirdi.

    Etiketler:
    TL, dolar, ekonomi, kriz, Alibaba, Cüneyt Erpolat, Türkiye
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