Türk Telekom'un hisseleri devredildi, yönetim değişti

Türk Telekom'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın hisselerinin Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulan ortak girişim şirketine devir işlemi tamamlandı.
Türk Telekom'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan %55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİLİYOR
Söz konusu devir işlemiyle birlikte aralarında Mohammed Hariri'nin de bulunduğu Türk Telekom'un yönetim kurulu üyelerinden 4 isim istifa etti. Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani şirketteki tüm görevlerinden ayrıldı.
Mohammed Hariri'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Hakan Aran; Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Muammer Cüneyt Sezgin; Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe de Eyüp Engin atandı.
Ayrıca Türk Telekom'un Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun da görevinden ayrıldı. Türk Telekom, söz konusu atamaların onaya sunulması için 25 Ocak 2019 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapma kararı da aldı.
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