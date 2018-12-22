Dünyanın en zenginleri, bu yıl toplam 511 milyar dolar sermaye kaybetti

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber ajansı Bloomberg, dünyanın en zengin işadamlarının sahip olduğu sermayenin bu yıl içinde 511 milyar dolar azaldığını bildirdi.

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Haberde, Bloomberg Billionaires Index sıralamasında yer alan 500 girişimcinin ellerindeki toplam sermayenin 4.7 trilyon dolara gerilediği aktarıldı.

Ajansın değerlendirmelerine göre listenin başını, yıl içinde 53 milyar dolar kaybeden Amazon'un sahibi Jeff Bezos çekiyor. Bezos’un aktifleri pik noktasında 168 milyar dolarken yılsonuna doğru 115 milyar dolara gerilediği anlaşıldı.

Sıralamada en fazla yer alan Amerikalı milyarderlerin (173 kişi) toplamda sermayelerinin yüzde 5.9’unu kaybetti hesaplanırken, bu kişilerin şu anda sahip olduğu toplam sermaye 1.9 trilyon dolar olarak hesaplandı. En güçlü Asyalı işadamlarının elindeki sermayeninse 144 milyar dolar azaldığı öğrenildi.

Avrupalı milyarderlerin aktiflerinde de değer düşüşü saptayan Bloomberg analistleri, ülkenin en zengini kabul edilen Alman lastik üreticisi Continental AG’nin hisselerinin çoğuna sahip olan Schaeffler ailesinin sermayesinin 17 milyar dolar eridiğini ortaya koydu.

Rus milyarderlerin yıllık kayıplarını ise ‘önemsiz’ olarak niteleyen Bloomberg, Rusya’nın en güçlü 25 işadamının toplam sermayesinin 225 milyar dolara gerilediğini vurguladı. Habere göre 5.7 miyar dolar ile en büyük kayba uğrayan Rus oligark Oleg Deripaska oldu.