Gelecek yıl 8-10 AVM daha açılacak

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'de şu anda faaliyet gösteren 412 AVM'nin bulunduğunu ifade ederek, 2019 yılında ortalama 8-10 yeni AVM'nin açılacağını öngördüklerini söyledi.

AYD Başkanı Belgü, en son açıklanan AVM'lerdeki perakende cirosu endeksine göre, ekim ayı ciro endeksinin bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16.9 artış gösterdiğini belirtti.

"Tüm yılı bu şekilde büyüme ile sürdürdük" diyen Belgü, şöyle konuştu:

"Alışveriş merkezleri olarak 2018 yılını yaklaşık 130 milyar TL ciro ile kapatacağız. 2019 yılı için ise öngörümüz 160 milyar TL. AVM'lerde cirolar yıllık enflasyonun ortalama yüzde 5 ila yüzde 10 üzerinde artış gösteriyor. Ancak burada da izlenmesi gereken süreç perakendenin karlılığı. Perakendede artan enflasyon ve maliyetler sonrası karlılık oranlarında düşüş gözleniyor. Alışveriş merkezlerinde ciro artışlarını her ay yayınladığımız endeks verilerinde de görebiliyoruz. 2018 yılında metrekare verimlilikleri artış kaydetti. Metrekare verimliliği 2018 birinci çeyrekte 869 TL, ikinci çeyrekte 996 TL ve üçüncü çeyrekte bin 113 TL şeklinde gerçekleşti. Yıl içerisinde en yüksek artışlar da mağazalarında metrekare verimliliğini artıracak stratejiler geliştiren teknoloji kategorisinde yaşandı."

Belgü, Türkiye'de şu anda faaliyet gösteren 412 AVM'nin bulunduğunu ifade ederek Türkiye'nin 81 ilinin 63'ünde AVM'nin yer aldığını, 2019 yılında da ortalama 8-10 yeni AVM'nin açılacağını öngördüklerini söyledi.