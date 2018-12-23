Ağbal: İnanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, dernek tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması gibi amaçlarla kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin (GABORAS) tanıtım faaliyetleri devam ediyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta, big-data ve yapay zeka marifetiyle üretilen, ilk etapta güvenli alım-satım platformunun oluşturulması, akabinde gayrimenkul sermayesinin menkulleşmesine dair borsalaşma sürecinin detayları anlatıldı.
Toplantıda, GABORAS'a ilişkin detaylı sunum gerçekleştirildi.
'YAPAY ZEKA KULLANAN DİJİTAL BORSAYI ÜRETİRSEK ALICILAR SİSTEME GİRER'
Toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, değer karmaşasının ortadan kalkması konusunda çalışmaları olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Ağbal, dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebileceklerinin altını çizerek, GABORAS'a çok önem verdiğini vurguladı.
GABORAS'ın İslam ülkelerinin ekonomik yakınlaşmasına hizmet edecek bir iş olduğunu düşündüğünü aktaran Ağbal, "Türkiye'de yapay zeka kullanan dijital bir borsayı üretirsek, yarın dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir" değerlendirmesinde bulundu.
'TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK'
MÜSİAD'ın 87 ülkede 200'den fazla şubeden oluşan uluslararası bir ağa sahip olduğunu ve bu potansiyeli gayrimenkul ihracı konusunda seferber ettiğini aktaran Altun, sadece Türkiye gayrimenkul piyasasını düzenlemekten bahsetmediklerini kaydetti.
Altun, "Türkiye merkezli tüm dünyaya örnek olacak, yerli ve milli yüksek teknoloji yazılımımızı destekleyen big-data algoritmalarımızı, yapay zeka yönetiyor. Blok zinciri sisteminin de entegrasyonuyla dijital tapu el değiştirmelerinin ve değer takasının yolu açılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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