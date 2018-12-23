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18:18 23 Aralık 2018
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    Naci Ağbal

    Ağbal: İnanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz

    © AA /
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebileceklerini belirterek, "Türkiye'de yapay zeka kullanan dijital bir borsayı üretirsek, dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir" ifadelerini kullandı.

    MÜSİAD'ın açıklamasına göre, dernek tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması gibi amaçlarla kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin (GABORAS) tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

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    Bu kapsamda Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın amaçları, hedefleri ve işleyiş şekli hakkında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a detaylı bilgilendirme yapıldı.

    Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta, big-data ve yapay zeka marifetiyle üretilen, ilk etapta güvenli alım-satım platformunun oluşturulması, akabinde gayrimenkul sermayesinin menkulleşmesine dair borsalaşma sürecinin detayları anlatıldı.

    Toplantıda, GABORAS'a ilişkin detaylı sunum gerçekleştirildi.

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    Toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, değer karmaşasının ortadan kalkması konusunda çalışmaları olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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    "Burada güvenli alım-satım platformundan tam teşekküllü borsaya giden süreçte sektörün regüle edilmesini, sektörün bilgiyi ön plana çıkarıp dijitalleşmesini konuşuyoruz. Böyle güvenli bir sistem, bizi menkul kıymetleştirmeye götürebilir. Gayrimenkulün barınma aracı olmaktan çıkıp, yatırım ve borsada işlem görecek sermaye birikim alanı olmasından bahsediyoruz. Gayrimenkul ve türevlerine yatırım yapacakların, ihtiyaç duyacağı her türlü data şeffaf bir şekilde sunuluyor."

    Ağbal, dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebileceklerinin altını çizerek, GABORAS'a çok önem verdiğini vurguladı.

    GABORAS'ın İslam ülkelerinin ekonomik yakınlaşmasına hizmet edecek bir iş olduğunu düşündüğünü aktaran Ağbal, "Türkiye'de yapay zeka kullanan dijital bir borsayı üretirsek, yarın dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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    © AA /
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    GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, gayrimenkul sektöründeki değer karmaşasının giderilmesiyle birlikte sektörün azametini ortaya çıkarabileceklerini ve gayrimenkul ihracını gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

    MÜSİAD'ın 87 ülkede 200'den fazla şubeden oluşan uluslararası bir ağa sahip olduğunu ve bu potansiyeli gayrimenkul ihracı konusunda seferber ettiğini aktaran Altun, sadece Türkiye gayrimenkul piyasasını düzenlemekten bahsetmediklerini kaydetti.

    Altun, "Türkiye merkezli tüm dünyaya örnek olacak, yerli ve milli yüksek teknoloji yazılımımızı destekleyen big-data algoritmalarımızı, yapay zeka yönetiyor. Blok zinciri sisteminin de entegrasyonuyla dijital tapu el değiştirmelerinin ve değer takasının yolu açılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    yatırım, teknoloji, gayrimenkul, Yapay zeka, MÜSİAD, Recep Tayyip Erdoğan, Naci Ağbal, Türkiye
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