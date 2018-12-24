Dolar/TL kuru yeni haftaya 5.3190 seviyesinde başladı

© REUTERS / Thomas White Dünyanın en zenginleri, bu yıl toplam 511 milyar dolar sermaye kaybetti

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL yeni haftaya 5.3190 seviyesinde yatay başladı.

Dolar/TL geçen hafta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel büyümeye yönelik artan risklere rağmen faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi ile dalgalı bir seyir izledi.

Geçen haftaya 5.35 civarında başlayan dolar/TL ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla 5.22'ye kadar geriledi. Ancak ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını yavaşlatma hızının piyasalarda yeterli bulunmaması sonrası kur yeniden 5.30'un üzerini test etti. Bu hafta itibarıyla piyasalarda yeni yıl öncesi tatil süreci başlayacak.