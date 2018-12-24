TÜİK, 2016-2017 devlet hesaplarını açıkladı

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde eksi 2.8 olarak gerçekleşti. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görülürken, geçen yıl genel devlet 86 milyar 59 milyon lira açık verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin 'Devlet Hesapları' verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla yüzde eksi 1.1 ve eksi 2.8 olarak tahmin edildi.

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Sosyal güvenlik kurumları sektörü hariç, diğer alt sektörler bu yıllarda açık verirken, genel devlet konsolide borç stokunun GSYH'ye oranı her iki yılda da yüzde 28.3 ile aynı düzeyde kaldı.

Avrupa Birliği'ne aday ve üye ülkeler tarafından ESA-2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH'ye göre azami yüzde 3 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stokunu içeren Maastricht Kriterleri, 2016 ve 2017 yılları için yerine getirildi.

TOPLAM HARCAMA 1.1 TRİLYON LİRA

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Genel devlet toplam harcamaları 2017'de 1 trilyon 61 milyar 533 milyon liraya ve GSYH içindeki payı ise yüzde 34.2'ye yükseldi. Toplam gelirler 975 milyar 474 milyon lira olarak hesaplanırken, bu tutarın GSYH içindeki payı yüzde 31.4'e geriledi.

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görülürken, geçen yıl genel devlet 86 milyar 59 milyon lira açık verdi.

Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon liraya ulaştı. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin ve gelir, servet gibi unsurlar üzerindeki cari vergilerin, toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payları sırasıyla yüzde 47.9'a ve yüzde 23'e yükselirken, net sosyal katkıların payı yüzde 28.9'a geriledi. Söz konusu yılda sermaye vergilerinin payı ise değişmedi.