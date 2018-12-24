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13:14 24 Aralık 2018
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    Berat Albayrak

    Albayrak: Tahsil edilemeyen KOBİ alacakları devlet destekli sigorta havuzundan karşılanacak

    © AA / Halil Sağırkaya
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ alacaklarına devlet destekli güvence konusunda, "Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak ve KOBİ'lerin tahsil edemedikleri alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak" dedi.

    Bakan Albayrak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı 1 Ocak'tan itibaren devreye alacaklarını duyurdu.

    Albayrak, Resmi Gazete'de yayımlanan KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tebliğlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

    'KOBİ'LERİN ALACAKLARI GARANTİ ALTINA ALINACAK'

    ​KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alacaklarını belirten Albayrak, "1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

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    Albayrak, infografikle de sistemin işleyişine ilişkin bilgi aktardı.

    Buna göre, Bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ'lerin alacakları garanti altına alınacak. Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak.

    Bu sigortayla KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.

    'TEMİNAT SUNULAN KOBİ'LER RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU BELİRLENECEK'

    Sistem, ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ'leri kapsayacak. Teminat sunulacak KOBİ'ler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek.

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    Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta AŞ tarafından yürütülecek. İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından oluşturulacak. Poliçelerin satışı ise sisteme dahil sigorta şirketleri tarafından yapılacak.

    Sigorta şirketleri ve KOBİ'ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek. Sistem kapsamında, 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak. Peşin ödeme halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

    Kurulacak milli sisteme ilişkin usul ve esaslarla sistem kapsamında sunulacak ürüne ilişkin tarife ve talimatlar Bakanlıkça düzenlenecek.

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    Etiketler:
    KOBİ, Berat Albayrak, Türkiye
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