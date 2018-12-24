Yapı Kredi de Türk Telekom'a ortak oldu

Yapı Kredi, Türk Telekom'a kredi veren bankalarca kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi'ne yüzde 4.9 pay ile iştirak etti. Levent Yapılandırma Yönetimi'nin diğer iştirakleri arasında; yüzde 35.5598 ile Akbank, yüzde 22.1265 ile Garanti Bankası, yüzde 11.5972 ile de İş Bankası bulunuyor.

Yapı Kredi Bankası, Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi'ne (LYY) ortak oldu.

Ojer Telekomünikasyon'un (OTAŞ) sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) tarafından devralınmıştı.

Konuya ilişkin Yapı Kredi'den bugün KAP'a yapılan açıklamada, Banka'nın LYY'ye yüzde 4,9150 oranında iştirak ettiği bildirildi.

Levent Yapılandırma Yönetimi'nin diğer iştirakleri arasında; yüzde 35.5598 ile Akbank, yüzde 22.1265 ile Garanti Bankası, yüzde 11.5972 ile de İş Bankası bulunuyor.