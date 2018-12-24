Rusya, Türkiye’de ihracat ofisi açacak

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 21.5 arttı

Türkiye ile Rusya arasında uzun zamandır 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var. Açıklanan son verilere göre ise yaklaşık 21 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Rusya ve Türkiye ile ticaret hacmi ocak-ekim döneminde yüzde 21.5 arttığını, Rusya'dan Türkiye'ye ihracat yapmak 19.8 artarak 17.8 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'den Rusya'ya ithalatın ise yüzde 31.5 artarak 3.4 milyara yaklaştığını açıkladı. Yani 10 ayda toplam ticaret hacmi 21 milyara yaklaştığını açıkladı. 2008'de ise bu rakam 38 milyar dolardı. Her iki ülkede yaşanan politik iyileşmenin ekonomiye yansıyacağını, en azından 10 yıl önceki rekorun tekrar kırılacağını öngörüyor. Hem Ankara hem Moskova bunun için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre Moskova tarafı, iki ülke arasında artan ticaret hacmi için kendi şirketlerine destek sunmak amacıyla önemli bir adım atmak üzere. Rusya İhracat Merkezi Grubu (Russian Export Center Group-REC) gelecek yıl Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor. 2019 yılı içerisinde açılması planlanan ofisin duyurusunu ise Mısır'ı ziyaret eden Russian Export Center Group Direktörü Andrey Slepnev verdi.

Türkiye'nin yanı sıra Mısır'da da ofis açmak istediklerini dilen getiren Slepnev, Rusya'nın ihracatını artırmak için odak pazarlara yöneleceklerini, bu ülkeler arasında Güney Afrika'nın da olduğunu belirtti.

2 KITA'DA 8 OFİSİ VAR

Russian Export Center Group'un Türkiye'de ofis açması ne anlama geliyor? Biraz kamuya ait bu kurum hakkında bilgi vermek gerekiyor. REC'in 2 farklı kıtada toplam 8 ofisi var. Bunlar, Azerbaycan, Çin, İran, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Vietnam. Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Güney Afrika gibi ülkelerin de eklenmesiyle bu rakamın artacağı öngörülüyor.

2016'da 8.9 MİLYAR DOLAR DESTEK VERDİ

Rusya ihracat haritasını belirleyen REC, şirketlerin küresel pazarları keşfetmesinin yanı sıra desteklenmesini de sağlıyor. Sadece finansal değil, ekonomik birikim de sunan REC, ayrıca Rusya Kredi ve Yatırım Sigortası (EXIAR), Rusya Eximbank'ı da bünyesinde barındırıyor. 2016 rakamlarıyla anlatmak gerekirse, REC, 2016'da Rus şirketlerinin ihracatına 8.9 milyar dolarlık destek sağladı. Bu ihracatçıların sayısı 500'ün üzerinde.