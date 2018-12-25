Asgari ücret belli oldu: 2 bin 20 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26.05 artmıştır" dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Asgari ücret net 2 bin 20 lira olarak belirlenmiştir https://t.co/AOX0umGaCv pic.twitter.com/8TtPbmZZka — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 25 Aralık 2018

© AA / Mehmet Ali Özcan Asgari ücret komisyonuna katılan işçi: Borçları ödeyince maaşımdan geriye 3 TL kalıyor

Selçuk, 2019'da uygulanacak asgari ücretin 417 TL zamla 1603 TL'den 2 bin 20 TL'ye yükseltildiğini açıkladı: Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26.05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oy birliğiyle alınmıştır."

SELÇUK: ASGARİ ÜCRETTE OY BİRLİĞİ 3 DEFA SAĞLANMIŞTI

© REUTERS / Murad Sezer TÜİK'ten asgari ücret önerisi: Ağır statüdeki işlerde 2213 lira

Hükümetleri döneminde asgari ücrette oy birliği üç defa sağlandığını hatırlatan Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin oy birliği sağlanmış olması da söz konusu Türkiye olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve işverenimizin ortak payda da buluşabileceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır" diye konuştu.

Selçuk, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin de yeni asgari ücret tutarında etkili olduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI: NE YAPACAĞIM, İNSANLARI PLAJA MI DAVET EDECEĞİM?

Yeni tutarla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da bu süreçte kendisine 'insanları sokağa çağırmak' suçlamasının yöneltildiğini söyledi. Atalay, "Ne yapacağım insanları plaja mı davet edeceğim?" dedi. Yeni tutarın şahane bir rakam olmadığını vurgulayan Atalay, "En azından 2 bin TL'yi geçti" ifadesini kullandı.

DİSK BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: DÜŞÜK BİR RAKAM

© Fotoğraf : DİSK DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 TL olmalı

Öte yandan Duvar'ın aktardığına göre asgari ücretin 2019 yılı için 2 bin 800 TL’ye çıkarılmasını talep eden DİSK’in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin ilk değerlendirmeyi şu sözlerle yaptı: "2 bin 20 lira olarak açıklandı ve bu bizim açımızdan düşük bir rakam. Biz DİSK olarak asgari ücretin bir geçim ücreti olabilmesi için 2 bin 800 TL olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin enflasyon ve milli gelir karşısındaki kaybının karşılanmasını talep ediyoruz. 2019 yılıyla birlikte içerisine girilen kriz koşulları düşünüldüğünde 2 bin 20 rakamı, 2019 yılı boyunca işçilerin, emekçilerin, bizlerin çalışma ve yaşam koşulları açısından yeterli bir rakam değil."

AA'NIN KONUŞTUĞU ASGARİ ÜCRETLİ GARSON: FATURALAR ÖDENEBİLİR AMA ZAM GELMEZSE

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre ise yeni asgari ücret, bu ücretle çalışanlar tarafından olumlu karşılandı.

Dönerci ustası Dilaver Yolgiden asgari ücretle geçimini sağladığını belirterek, "Asgari ücretin 2 bin 20 lira olması bizleri mutlu etti. Gayet güzel bir rakam. Yeni yıl armağanı gibi oldu bu bize. Bin 600 liraya göre, 2 bin 20 lira güzel bir rakam. Bir çalışan için güzel bir maaş" ifadelerini kullandı.

Garson Samet Suçeker de "Bir çalışan için de, bir aile için de güzel bir rakam. Karı koca çalışırsa aylık toplam 4 lira bir eve girecek. 4 lira da bir aile için çok güzel bir rakam. Elektrik, su ve doğal gaz faturaları düşünüldüğünde rahat şekilde ödenebilir ama bunlara zam gelmezse. Biz bu rakamdan dolayı mutluyuz, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Garson Onur Gözkan da, asgari ücretteki artışın herkes için hayırlı olduğunu belirterek, "Bu rakam, geçinmek için güzel bir rakam en azından. Tabii bir evde bir kişi çalışınca sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu rakamla evde anne ve baba çalışırsa güzel bir rakam ortaya çıkıyor" dedi.